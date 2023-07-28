В Курганской области семья живет в предбаннике и палатке в ожидании нового жилья

В селе Юлдус приступают к строительству домов по сертификатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители сгоревшего села Юлдус Шадринского округа проживают в предбаннике и палатке в ожидании начала строительства нового дома по жилищному сертификату. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU.

«Мы с супругом живем в предбаннике, а моя сестра живет в палатке во дворе. Была бумажная волокита. Сначала нас признали затопляемой зоной (огород). Месяц супруг боролся, чтобы разрешили строиться, добились. Начали строительную компанию искать. Сертификат нам одобрили на 1,9 млн рублей, сейчас все бумаги в соцзащите. Подрядчик сообщил, что готов приступить к строительству дома в понедельник, 31 июля», — рассказала Анжелика Мужепова.

Сестра Мужеповой утратила в пожаре родительский дом. Пенсионерка получила сертификат на 500 тысяч рублей, так как у нее есть второе жилье в Нижневартовске. Она также планирует стоить дом в Юлдусе.

Ранее URA.RU писало, что на территории сгоревшего села Юлдус началось строительство домов для погорельцев. Представитель одной из строительных компаний заявил, что вынужден охранять и прятать стройматериалы, чтобы их не украли. В селе Юлдус 28 июля побывал министр МЧС Александр Куренков. На встрече с местными жителями речь шла о восстановлении села после масштабного пожара 7 мая.