Тюменцам рассказали, где выгодно купить школьную форму

Дешевле всего в Тюмени школьную форму можно приобрести в магазинах Sela и Sens

Разница между самой бюджетной и самой дорогой формой для девочек — больше 80% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минимальный набор школьной одежды для девочек в Тюмени обойдется в 4 896 рублей, для мальчиков — в 4 490 рублей. URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгодно приобрести комплект вещей для учебы. Сравнивались цены сетевого магазина Sela и местных производителей — Sens, «Императрица» и Dress Code.

Минимальный список вещей для школы включает: сарафан, брюки, блузку, юбку для девочек и брюки, жилет, рубашку для мальчиков. Так, самая низкая стоимость школьной формы для девочек будет в Sela — 4 896 рублей. А для мальчиков в магазине тюменского производителя Sens — 4 490 рублей, однако там в два раза выше стоимость комплекта для девочек — 7 280 рублей.

Выгодно купить форму для парней можно в магазинах местного производителя «Императрица» — 5 100 рублей. Для девочек форма там обойдется в 7 900 рублей. В магазине Dress Code цена за стандартный набор школьных вещей для мальчиков составит 5 697 рублей.

Самый дорогой комплект для мальчиков тюменцы смогут собрать в сетевом магазине Sela — 6 197 рублей. Для девочек же больше всего придется потратить в магазине Dress Code. Там цена за комплект из сарафана, юбки, брюк и блузы составит 8 896 рублей.