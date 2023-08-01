01 августа 2023

Во «Вкусно — и точка» рассказали, когда откроется первый ресторан сети в Тобольске

Первый ресторана «Вкусно — и точка» откроется в Тобольске в декабре
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие общественного питания Вкусно и точка на улице Викулова. Екатеринбург, ресторан быстрого питания вкусно и точка
Первое заведение в Тобольске откроется в конце 2023 года Фото:

В Тобольске в декабре откроется первый ресторан сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«„Вкусно — и точка“ расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. Сейчас на объекте идут строительные работы. Открытие запланировано на декабрь 2023 года», — сообщили в компании.

Заведение расположится в одноэтажном здании с летней верандой. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.

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В Тобольске в декабре откроется первый ресторан сети фаст-фуда «Вкусно и точка». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «„Вкусно — и точка“ расположится в 10-м микрорайоне на пересечении проспекта Менделеева и улицы Юбилейной. Сейчас на объекте идут строительные работы. Открытие запланировано на декабрь 2023 года», — сообщили в компании. Заведение расположится в одноэтажном здании с летней верандой. В ресторане, помимо основного меню, будут представлены напитки и выпечка концепции «Кафе». Кроме того, будет действовать линия автораздачи. По словам представителей компании, в Тобольске новое предприятие создаст порядка 70 рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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