31 июля 2023

В ЯНАО от чумы массово гибнут собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Греция. Крит, собака, бездомные животные
О гибели собак сообщали жители Нового Уренгоя, Коротчаево и поселка Уренгой Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) от чумы массово гибнут собаки. Как рассказали URA.RU источники в волонтерских кругах, городские власти не реагируют на происходящее.

«В Новом Уренгое массового гибнут собаки из-за вспышки чумы. Заболевают даже вакцинированные собаки. Город и ветеринарная служба никак не реагирует на то, что происходит», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства отмечает, что городской приют на протяжении долгого времени не может побороть чуму и ничего не предпринимает.

По словам источника, те собаки, которые были выпущены в город, погибли. Якобы больных собак с биркой городского приюта, которые были уже на последней стадии и мучались, усыпляли за счет средств волонтеров. О смерти собак в соцсетях также начали массово сообщать и жители поселка Уренгой и Коротчаево. Люди публиковали видео и фото больных псов в местных чатах.

URA.RU направило запрос в администрацию города и окружную службу ветеринарии. Ответ ожидается.

Ранее ямальцы сообщали о травле собак. В соцсетях писали, что анонимные догхантеры якобы разливали отраву и раскидывали отравленные куски мяса, чтобы избавиться от животных.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) от чумы массово гибнут собаки. Как рассказали URA.RU источники в волонтерских кругах, городские власти не реагируют на происходящее. «В Новом Уренгое массового гибнут собаки из-за вспышки чумы. Заболевают даже вакцинированные собаки. Город и ветеринарная служба никак не реагирует на то, что происходит», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства отмечает, что городской приют на протяжении долгого времени не может побороть чуму и ничего не предпринимает. По словам источника, те собаки, которые были выпущены в город, погибли. Якобы больных собак с биркой городского приюта, которые были уже на последней стадии и мучались, усыпляли за счет средств волонтеров. О смерти собак в соцсетях также начали массово сообщать и жители поселка Уренгой и Коротчаево. Люди публиковали видео и фото больных псов в местных чатах. URA.RU направило запрос в администрацию города и окружную службу ветеринарии. Ответ ожидается. Ранее ямальцы сообщали о травле собак. В соцсетях писали, что анонимные догхантеры якобы разливали отраву и раскидывали отравленные куски мяса, чтобы избавиться от животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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