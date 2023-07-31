В ЯНАО от чумы массово гибнут собаки

О гибели собак сообщали жители Нового Уренгоя, Коротчаево и поселка Уренгой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) от чумы массово гибнут собаки. Как рассказали URA.RU источники в волонтерских кругах, городские власти не реагируют на происходящее.

«В Новом Уренгое массового гибнут собаки из-за вспышки чумы. Заболевают даже вакцинированные собаки. Город и ветеринарная служба никак не реагирует на то, что происходит», — рассказал инсайдер. Собеседник агентства отмечает, что городской приют на протяжении долгого времени не может побороть чуму и ничего не предпринимает.

По словам источника, те собаки, которые были выпущены в город, погибли. Якобы больных собак с биркой городского приюта, которые были уже на последней стадии и мучались, усыпляли за счет средств волонтеров. О смерти собак в соцсетях также начали массово сообщать и жители поселка Уренгой и Коротчаево. Люди публиковали видео и фото больных псов в местных чатах.

URA.RU направило запрос в администрацию города и окружную службу ветеринарии. Ответ ожидается.

Ранее ямальцы сообщали о травле собак. В соцсетях писали, что анонимные догхантеры якобы разливали отраву и раскидывали отравленные куски мяса, чтобы избавиться от животных.