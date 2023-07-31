Подчиненные Бастрыкина допросили курганского генерала МЧС. Инсайд

Глава ГУ МЧС по Курганской области Землянский дал показания в СКР

01 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Главу курганского ГУ МЧС допросили в Следкоме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генерал ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский дал показания подчиненным главы СКР Александра Быстрыкина, работающим в регионе. Следователи приехали в Курган для выявления причин майского пожара, в котором погибли более 10 человек. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Глава курганского ГУ МЧС Землянский дал показания иногородним следователям», — рассказал источники. По данным собеседников редакции, основной интерес следствие проявило к пожару 7 мая в курганском микрорайоне Смолино. Землянский якобы дал показания относительно работы своих подчиненных во время ликвидации пожара. Также его спрашивали об организации эвакуации должностными лицами и работе системы оповещения. По данным источников, следователи главка работают по уголовному делу, а также ведут проверку работы чиновников во время пожара и действий сотрудников курганского СУ СК. Редакция обратилась в областное следственное управление за комментарием. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на ликвидацию последствий пожаров было потрачено 1,4 млрд рублей. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.

Генерал ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский дал показания подчиненным главы СКР Александра Быстрыкина, работающим в регионе. Следователи приехали в Курган для выявления причин майского пожара, в котором погибли более 10 человек. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Глава курганского ГУ МЧС Землянский дал показания иногородним следователям», — рассказал источники. По данным собеседников редакции, основной интерес следствие проявило к пожару 7 мая в курганском микрорайоне Смолино. Землянский якобы дал показания относительно работы своих подчиненных во время ликвидации пожара. Также его спрашивали об организации эвакуации должностными лицами и работе системы оповещения. По данным источников, следователи главка работают по уголовному делу, а также ведут проверку работы чиновников во время пожара и действий сотрудников курганского СУ СК. Редакция обратилась в областное следственное управление за комментарием. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на ликвидацию последствий пожаров было потрачено 1,4 млрд рублей. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.