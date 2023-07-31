Генерал ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский дал показания подчиненным главы СКР Александра Быстрыкина, работающим в регионе. Следователи приехали в Курган для выявления причин майского пожара, в котором погибли более 10 человек. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Глава курганского ГУ МЧС Землянский дал показания иногородним следователям», — рассказал источники. По данным собеседников редакции, основной интерес следствие проявило к пожару 7 мая в курганском микрорайоне Смолино.
Землянский якобы дал показания относительно работы своих подчиненных во время ликвидации пожара. Также его спрашивали об организации эвакуации должностными лицами и работе системы оповещения.
По данным источников, следователи главка работают по уголовному делу, а также ведут проверку работы чиновников во время пожара и действий сотрудников курганского СУ СК. Редакция обратилась в областное следственное управление за комментарием. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на ликвидацию последствий пожаров было потрачено 1,4 млрд рублей. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.
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