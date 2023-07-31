31 июля 2023

Подчиненные Бастрыкина допросили курганского генерала МЧС. Инсайд

Глава ГУ МЧС по Курганской области Землянский дал показания в СКР
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС. Курган , землянский юрий
Главу курганского ГУ МЧС допросили в Следкоме Фото:

Генерал ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский дал показания подчиненным главы СКР Александра Быстрыкина, работающим в регионе. Следователи приехали в Курган для выявления причин майского пожара, в котором погибли более 10 человек. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Глава курганского ГУ МЧС Землянский дал показания иногородним следователям», — рассказал источники. По данным собеседников редакции, основной интерес следствие проявило к пожару 7 мая в курганском микрорайоне Смолино.

Землянский якобы дал показания относительно работы своих подчиненных во время ликвидации пожара. Также его спрашивали об организации эвакуации должностными лицами и работе системы оповещения.

По данным источников, следователи главка работают по уголовному делу, а также ведут проверку работы чиновников во время пожара и действий сотрудников курганского СУ СК. Редакция обратилась в областное следственное управление за комментарием. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на ликвидацию последствий пожаров было потрачено 1,4 млрд рублей. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.

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Генерал ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский дал показания подчиненным главы СКР Александра Быстрыкина, работающим в регионе. Следователи приехали в Курган для выявления причин майского пожара, в котором погибли более 10 человек. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Глава курганского ГУ МЧС Землянский дал показания иногородним следователям», — рассказал источники. По данным собеседников редакции, основной интерес следствие проявило к пожару 7 мая в курганском микрорайоне Смолино. Землянский якобы дал показания относительно работы своих подчиненных во время ликвидации пожара. Также его спрашивали об организации эвакуации должностными лицами и работе системы оповещения. По данным источников, следователи главка работают по уголовному делу, а также ведут проверку работы чиновников во время пожара и действий сотрудников курганского СУ СК. Редакция обратилась в областное следственное управление за комментарием. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на ликвидацию последствий пожаров было потрачено 1,4 млрд рублей. В пожаре 7 мая в Кургане погибли 11 человек и сгорели тысячи строений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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