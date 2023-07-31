В Тюмени назвали марки автомобилей, которые можно купить до повышения утильсбора

«Автоград»: в Тюмени не подорожают автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed

01 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Часть автомобилей в Тюмени будет продаваться по цене до повышения утилизационного сбора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменских автосалонах после повышения утилизационного сбора не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «Не подорожали бренды Omoda, Sollers и Exeed. Почти по всем брендам у дилеров есть некоторое количество автомобилей, которые они готовы продавать по старой цене. Тем более сейчас есть в наличии автомобили старого завоза», — сообщают в пресс-службе «Автограда». В крупнейшем дилерском центре Тюмени добавили, что есть бренды, которые уже пересмотрели свою ценовую политику. В частности, часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели. Агентство рассказывало о том, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.

В тюменских автосалонах после повышения утилизационного сбора не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «Не подорожали бренды Omoda, Sollers и Exeed. Почти по всем брендам у дилеров есть некоторое количество автомобилей, которые они готовы продавать по старой цене. Тем более сейчас есть в наличии автомобили старого завоза», — сообщают в пресс-службе «Автограда». В крупнейшем дилерском центре Тюмени добавили, что есть бренды, которые уже пересмотрели свою ценовую политику. В частности, часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели. Агентство рассказывало о том, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.