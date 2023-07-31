31 июля 2023

В Тюмени назвали марки автомобилей, которые можно купить до повышения утильсбора

«Автоград»: в Тюмени не подорожают автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed
© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Часть автомобилей в Тюмени будет продаваться по цене до повышения утилизационного сбора Фото:

В тюменских автосалонах после повышения утилизационного сбора не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автоград».

«Не подорожали бренды Omoda, Sollers и Exeed. Почти по всем брендам у дилеров есть некоторое количество автомобилей, которые они готовы продавать по старой цене. Тем более сейчас есть в наличии автомобили старого завоза», — сообщают в пресс-службе «Автограда».

В крупнейшем дилерском центре Тюмени добавили, что есть бренды, которые уже пересмотрели свою ценовую политику. В частности, часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели.

Агентство рассказывало о том, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.

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В тюменских автосалонах после повышения утилизационного сбора не изменились цены на автомобили марок Omoda, Sollers и Exeed. Об этом рассказали в пресс-службе ГК «Автоград». «Не подорожали бренды Omoda, Sollers и Exeed. Почти по всем брендам у дилеров есть некоторое количество автомобилей, которые они готовы продавать по старой цене. Тем более сейчас есть в наличии автомобили старого завоза», — сообщают в пресс-службе «Автограда». В крупнейшем дилерском центре Тюмени добавили, что есть бренды, которые уже пересмотрели свою ценовую политику. В частности, часть автомобилей марки Geely подорожала на 30—150 тысяч рублей в зависимости от модели. Агентство рассказывало о том, что с 1 августа 2023 года россиянам придется выплачивать полную ставку утилизационного сбора (как у юридических лиц) на ввоз импортного автомобиля для перепродажи в России в течение года. По подсчетам аналитиков, в среднем стоимость автомобилей, как новых, там и подержанных, увеличится на 10%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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