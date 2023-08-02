02 августа 2023
01 августа 2023

Мэрия района ЯНАО ищет сотрудника в департамент имущественных отношений. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в IT-колледже. Курган , чиновники, совещание, комитет, заседание, круглый стол, депутаты, запись в блокноте
Конкурс продлится до 15 августа Фото:

Администрация Пуровского района (ЯНАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности в департаменте имущественных отношений. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 91 до 108 тысяч рублей.

«Открыта вакансия на должность заместителя начальника отдела в департамент имущественных и земельных отношений. Заработная плата — от 91 до 108 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба».

Конкурс продлится до 15 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Требования к стажу не предъявляются.

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Администрация Пуровского района (ЯНАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности в департаменте имущественных отношений. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 91 до 108 тысяч рублей. «Открыта вакансия на должность заместителя начальника отдела в департамент имущественных и земельных отношений. Заработная плата — от 91 до 108 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба». Конкурс продлится до 15 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Требования к стажу не предъявляются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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