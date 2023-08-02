Конкурс продлится до 15 августа
Администрация Пуровского района (ЯНАО) объявила конкурс на замещение вакантной должности в департаменте имущественных отношений. Согласно информации на портале «Госслужба», заработная плата сотрудника будет составлять от 91 до 108 тысяч рублей.
«Открыта вакансия на должность заместителя начальника отдела в департамент имущественных и земельных отношений. Заработная плата — от 91 до 108 тысяч рублей», — следует из информации, размещенной на сайте «Госслужба».
Конкурс продлится до 15 августа. Кандидаты должны иметь уровень высшего образования не ниже бакалавриата. Требования к стажу не предъявляются.
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