03 августа 2023

Курганские продукты начнут продавать в федеральных точках «Магнита»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, магнит
Курганские продукты планируют продавать в других городах Фото:

Продукты, которые произведены в Курганской области, начнут продавать в федеральной торговой сети «Магнит» в других городах. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Более 20 предприятий Курганской области приняли участие в очередной торгово-закупочной сессии и обсудили возможность поставки своих товаров в федеральную торговую сеть „Магнит“. Товаропроизводители региона представили свои хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, овощи, полуфабрикаты, напитки и другие продукты питания, которые могут быть востребованы у потребителя», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что эта работа проводится по инициативе главы региона Вадима Шумкова в рамках проекта «Покупай Курганское». По информации с сайта, представили торговой сети «Магнит» оценили возможности местных производителей. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев отметил, что достаточно сложно соблюдать требования федеральной сети. С его слов, около 10% местных производителей заключают договоры о поставках после переговоров.

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Продукты, которые произведены в Курганской области, начнут продавать в федеральной торговой сети «Магнит» в других городах. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства. «Более 20 предприятий Курганской области приняли участие в очередной торгово-закупочной сессии и обсудили возможность поставки своих товаров в федеральную торговую сеть „Магнит“. Товаропроизводители региона представили свои хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, овощи, полуфабрикаты, напитки и другие продукты питания, которые могут быть востребованы у потребителя», — указано на сайте правительства. Сообщается, что эта работа проводится по инициативе главы региона Вадима Шумкова в рамках проекта «Покупай Курганское». По информации с сайта, представили торговой сети «Магнит» оценили возможности местных производителей. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев отметил, что достаточно сложно соблюдать требования федеральной сети. С его слов, около 10% местных производителей заключают договоры о поставках после переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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