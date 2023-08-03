Курганские продукты начнут продавать в федеральных точках «Магнита»

Курганские продукты планируют продавать в других городах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продукты, которые произведены в Курганской области, начнут продавать в федеральной торговой сети «Магнит» в других городах. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

«Более 20 предприятий Курганской области приняли участие в очередной торгово-закупочной сессии и обсудили возможность поставки своих товаров в федеральную торговую сеть „Магнит“. Товаропроизводители региона представили свои хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, овощи, полуфабрикаты, напитки и другие продукты питания, которые могут быть востребованы у потребителя», — указано на сайте правительства.

Сообщается, что эта работа проводится по инициативе главы региона Вадима Шумкова в рамках проекта «Покупай Курганское». По информации с сайта, представили торговой сети «Магнит» оценили возможности местных производителей. Директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев отметил, что достаточно сложно соблюдать требования федеральной сети. С его слов, около 10% местных производителей заключают договоры о поставках после переговоров.