В Кургане на выставке сельхозтехники поговорили о санкциях

Производители отметили, что санкции не повлияют на обеспечение аграриев необходимой техникой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области завершилась 8-я выставка-форум «День Уральского поля-2022», куда съехались участники из 30 регионов России. Производители сельхозтехники и дилеры, занимающиеся поставками, заверили, что готовы обеспечивать курганских аграриев техникой и запчастями, несмотря на санкции, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Участники имели возможность во время форума не только презентовать свою продукцию, но и заключать взаимовыгодные соглашения и контракты. Ключевыми моментами деловой повестки форума стали темы, касающиеся сельхозтехники и зерновой политики», — уточняет пресс-служба правительства Курганской области.

Региональные власти отмечают, что за три последних года в агропромышленном комплексе реализовано почти 500 инвестпроектов и создано более тысячи рабочих мест. В этом году в бюджете области предусмотрено полмиллиарда рублей на развитие АПК.

Ранее URA.RU сообщало, что чиновники Кургана анонсировали нововведения для агробизнеса. Об этом во время прямого эфира на странице правительства Курганской области «ВКонтакте» рассказал директор департамента АПК Павел Кощеев.

С директором департамента АПК Курганской области Павлом Кощеевым на выставку прибыл директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов Пресс-служба правительства Курганской области