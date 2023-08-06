06 августа 2023
05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО на карьере мужчина утонул на глазах у очевидцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
В Ноябрьске на карьере утонул мужчина на глазах у свидетелей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на карьере утонул мужчина 1981 года рождения, решивший искупаться в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте. О происшествии сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем 6 августа полез купаться в карьере № 1 Ноябрьска. Он утонул на глазах у очевидцев», — сообщили корреспонденту агентства подробности происшествия в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Ему оказывались необходимые реанимационные меры, но спасти мужчину не удалось. В настоящее время проводится доследственная проверка, следователи выезжали на место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) на карьере утонул мужчина 1981 года рождения, решивший искупаться в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте. О происшествии сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем 6 августа полез купаться в карьере № 1 Ноябрьска. Он утонул на глазах у очевидцев», — сообщили корреспонденту агентства подробности происшествия в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Ему оказывались необходимые реанимационные меры, но спасти мужчину не удалось. В настоящее время проводится доследственная проверка, следователи выезжали на место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...