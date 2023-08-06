В ЯНАО на карьере мужчина утонул на глазах у очевидцев

В Ноябрьске (ЯНАО) на карьере утонул мужчина 1981 года рождения, решивший искупаться в состоянии алкогольного опьянения в неположенном месте. О происшествии сообщили в пресс-службе окружного следственного управления СК РФ.
«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, днем 6 августа полез купаться в карьере № 1 Ноябрьска. Он утонул на глазах у очевидцев», — сообщили корреспонденту агентства подробности происшествия в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Ему оказывались необходимые реанимационные меры, но спасти мужчину не удалось. В настоящее время проводится доследственная проверка, следователи выезжали на место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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