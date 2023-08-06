06 августа 2023
05 августа 2023

В Тюменской области опекун избивала детей утюгом, ремнем и поленом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт: домашнее насилие. Пермь, порка, домашнее насилие, ремень в руке, ремень с пряжкой, телесное наказание, мама с ремнем
Для издевательств женщина использовала различные предметы, которыми наносили детям побои Фото:

Жительница Тюменской области избивала трех детей, находящихся под ее опекой, утюгом, поленом, ремнем и другими предметами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. За истязание несовершеннолетних женщина получила условный срок.

«Ирина Т., являясь опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и нравственные страдания путем систематических побоев. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Об истязаниях в полицию сообщила одна из детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

На момент судебного разбирательства дети уже находились в другой семье. В процессе были озвучены конкретные ситуации издевательств над несовершеннолетними.

Так, однажды опекаемый Ириной мальчик уехал к другу. Чтобы наказать девятилетку, женщина обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы.

По мнению детей, которые дали свои показания, Ирина стала жестока с ними из-за употребления алкоголя. По итогу женщину приговорили к трем годам и месяцу условного лишения свободы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюменской области избивала трех детей, находящихся под ее опекой, утюгом, поленом, ремнем и другими предметами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. За истязание несовершеннолетних женщина получила условный срок. «Ирина Т., являясь опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и нравственные страдания путем систематических побоев. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Об истязаниях в полицию сообщила одна из детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. На момент судебного разбирательства дети уже находились в другой семье. В процессе были озвучены конкретные ситуации издевательств над несовершеннолетними. Так, однажды опекаемый Ириной мальчик уехал к другу. Чтобы наказать девятилетку, женщина обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы. По мнению детей, которые дали свои показания, Ирина стала жестока с ними из-за употребления алкоголя. По итогу женщину приговорили к трем годам и месяцу условного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...