В Тюменской области опекун избивала детей утюгом, ремнем и поленом

Для издевательств женщина использовала различные предметы, которыми наносили детям побои Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Тюменской области избивала трех детей, находящихся под ее опекой, утюгом, поленом, ремнем и другими предметами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Казанского районного суда. За истязание несовершеннолетних женщина получила условный срок.

«Ирина Т., являясь опекуном трех несовершеннолетних — двух девочек и мальчика, причиняла им физические и нравственные страдания путем систематических побоев. Женщина использовала для этого рукоять швабры, ремень, деревянные счеты, полено, утюг и деревянный прут. Об истязаниях в полицию сообщила одна из детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда.

На момент судебного разбирательства дети уже находились в другой семье. В процессе были озвучены конкретные ситуации издевательств над несовершеннолетними.

Так, однажды опекаемый Ириной мальчик уехал к другу. Чтобы наказать девятилетку, женщина обматерила его, а затем закрыла в бане, подперев дверь. Мальчику опекун пожелала, чтобы его съели крысы.

По мнению детей, которые дали свои показания, Ирина стала жестока с ними из-за употребления алкоголя. По итогу женщину приговорили к трем годам и месяцу условного лишения свободы.