Роспотребнадзор рассказал жителям ЯНАО, почему опасно есть рыбу

Роспотребнадзор ЯНАО: при употреблении рыбы есть риск заражения паразитами

08 августа 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, как правильно есть рыбу, чтобы избежать отравления и заражения паразитами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Рыба может стать причиной серьезных отравлений или паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, дифиллоботриоз и другие. Поэтому при выборе и приготовлении рыбы нужно быть очень внимательным», — сообщает ведомство. Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу. Для разделки тушек рекомендовано использовать отдельный нож и доску. Лучший способ профилактики инфицирования — обеззараживание. Паразиты погибают при заморозке, посоле и после тепловой обработки. Специалисты обращают внимание жителей округа, что суши из сырой рыбы и морепродуктов тоже часто заражены гельминтами. Безопасно употреблять в пищу суши из копченой рыбы, так как при таком виде обработки паразиты погибают.

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, как правильно есть рыбу, чтобы избежать отравления и заражения паразитами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Рыба может стать причиной серьезных отравлений или паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, дифиллоботриоз и другие. Поэтому при выборе и приготовлении рыбы нужно быть очень внимательным», — сообщает ведомство. Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу. Для разделки тушек рекомендовано использовать отдельный нож и доску. Лучший способ профилактики инфицирования — обеззараживание. Паразиты погибают при заморозке, посоле и после тепловой обработки. Специалисты обращают внимание жителей округа, что суши из сырой рыбы и морепродуктов тоже часто заражены гельминтами. Безопасно употреблять в пищу суши из копченой рыбы, так как при таком виде обработки паразиты погибают.