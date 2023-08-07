Роспотребнадзор рассказал жителям ЯНАО, почему опасно есть рыбу

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, как правильно есть рыбу, чтобы избежать отравления и заражения паразитами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
«Рыба может стать причиной серьезных отравлений или паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, дифиллоботриоз и другие. Поэтому при выборе и приготовлении рыбы нужно быть очень внимательным», — сообщает ведомство.
Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу. Для разделки тушек рекомендовано использовать отдельный нож и доску. Лучший способ профилактики инфицирования — обеззараживание. Паразиты погибают при заморозке, посоле и после тепловой обработки.
Специалисты обращают внимание жителей округа, что суши из сырой рыбы и морепродуктов тоже часто заражены гельминтами. Безопасно употреблять в пищу суши из копченой рыбы, так как при таком виде обработки паразиты погибают.
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