07 августа 2023
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Роспотребнадзор рассказал жителям ЯНАО, почему опасно есть рыбу

Роспотребнадзор ЯНАО: при употреблении рыбы есть риск заражения паразитами
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, рыба, еда, сиг, потребительская корзина, рипус
Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу Фото:

Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, как правильно есть рыбу, чтобы избежать отравления и заражения паразитами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Рыба может стать причиной серьезных отравлений или паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, дифиллоботриоз и другие. Поэтому при выборе и приготовлении рыбы нужно быть очень внимательным», — сообщает ведомство.

Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу. Для разделки тушек рекомендовано использовать отдельный нож и доску. Лучший способ профилактики инфицирования — обеззараживание. Паразиты погибают при заморозке, посоле и после тепловой обработки.

Специалисты обращают внимание жителей округа, что суши из сырой рыбы и морепродуктов тоже часто заражены гельминтами. Безопасно употреблять в пищу суши из копченой рыбы, так как при таком виде обработки паразиты погибают.

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Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, как правильно есть рыбу, чтобы избежать отравления и заражения паразитами. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора. «Рыба может стать причиной серьезных отравлений или паразитарных заболеваний, таких как описторхоз, дифиллоботриоз и другие. Поэтому при выборе и приготовлении рыбы нужно быть очень внимательным», — сообщает ведомство. Жителей просят не употреблять в пищу сырую рыбу. Для разделки тушек рекомендовано использовать отдельный нож и доску. Лучший способ профилактики инфицирования — обеззараживание. Паразиты погибают при заморозке, посоле и после тепловой обработки. Специалисты обращают внимание жителей округа, что суши из сырой рыбы и морепродуктов тоже часто заражены гельминтами. Безопасно употреблять в пищу суши из копченой рыбы, так как при таком виде обработки паразиты погибают.
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