В Курганской области директор лицея уволилась перед началом учебного года

08 августа 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Галина Гордиевских больше пяти лет возглавляла Лесниковский лицей Фото: Анна Майорова © URA.RU Галина Гордиевских уволилась с должности директора Лесниковского лицея имени Героя России Тюнина А.В. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. На сайте лицея указанно, что сейчас обязанности директора исполняет Оксана Павлова. «Директор Лесниковского лицея имени Тюнина Галина Гордиевских уволилась за месяц до начала учебного года. Ранее она руководила управлением народного образования Кетовского района», — сообщил источник. По данным портала СБИС, Гордиевских руководила Лесниковским лицеем с 2017 года. Управление образования Кетовского района она возглавляла с сентября 2014 по декабрь 2015 года. URA.RU направило запрос в администрацию Кетовского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Галина Гордиевских на просьбу прокомментировать причину увольнения не ответила.

Галина Гордиевских уволилась с должности директора Лесниковского лицея имени Героя России Тюнина А.В. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. На сайте лицея указанно, что сейчас обязанности директора исполняет Оксана Павлова. «Директор Лесниковского лицея имени Тюнина Галина Гордиевских уволилась за месяц до начала учебного года. Ранее она руководила управлением народного образования Кетовского района», — сообщил источник. По данным портала СБИС, Гордиевских руководила Лесниковским лицеем с 2017 года. Управление образования Кетовского района она возглавляла с сентября 2014 по декабрь 2015 года. URA.RU направило запрос в администрацию Кетовского округа с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Галина Гордиевских на просьбу прокомментировать причину увольнения не ответила.