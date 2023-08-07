07 августа 2023

Тюменский военкомат приглашает жителей обезвреживать мины на службе по контракту

В Тюменской области для службы по контракту нужны саперы и снайперы
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев зовут служить саперами и снайперами Фото:

Военный комиссариат Тюменской области приглашает жителей заключить контракты на службу по специальностям сапер и снайпер. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Требуются саперы, служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей. Требования к кандидатам: годность к военной службе, среднее профессиональное образование», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.

Нужны военкомату и снайперы. Для зачисления на службу они должны иметь среднее образование, а взамен им обещают доход до 35 000 рублей в месяц. По обеим специальностям работодатель также обещает предоставить служебное жилье и соцпакет.

Ранее URA.RU писало, что военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Среди востребованных специальностей — разведчики, командиры отделений и стрелки.

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Военный комиссариат Тюменской области приглашает жителей заключить контракты на службу по специальностям сапер и снайпер. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Требуются саперы, служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей. Требования к кандидатам: годность к военной службе, среднее профессиональное образование», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Нужны военкомату и снайперы. Для зачисления на службу они должны иметь среднее образование, а взамен им обещают доход до 35 000 рублей в месяц. По обеим специальностям работодатель также обещает предоставить служебное жилье и соцпакет. Ранее URA.RU писало, что военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Среди востребованных специальностей — разведчики, командиры отделений и стрелки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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