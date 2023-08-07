Тюменский военкомат приглашает жителей обезвреживать мины на службе по контракту

Военный комиссариат Тюменской области приглашает жителей заключить контракты на службу по специальностям сапер и снайпер. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России».
«Требуются саперы, служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей. Требования к кандидатам: годность к военной службе, среднее профессиональное образование», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области.
Нужны военкомату и снайперы. Для зачисления на службу они должны иметь среднее образование, а взамен им обещают доход до 35 000 рублей в месяц. По обеим специальностям работодатель также обещает предоставить служебное жилье и соцпакет.
Ранее URA.RU писало, что военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Среди востребованных специальностей — разведчики, командиры отделений и стрелки.
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