Тюменский военкомат приглашает жителей обезвреживать мины на службе по контракту

В Тюменской области для службы по контракту нужны саперы и снайперы

08 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Тюменцев зовут служить саперами и снайперами Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области приглашает жителей заключить контракты на службу по специальностям сапер и снайпер. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Требуются саперы, служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей. Требования к кандидатам: годность к военной службе, среднее профессиональное образование», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Нужны военкомату и снайперы. Для зачисления на службу они должны иметь среднее образование, а взамен им обещают доход до 35 000 рублей в месяц. По обеим специальностям работодатель также обещает предоставить служебное жилье и соцпакет. Ранее URA.RU писало, что военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Среди востребованных специальностей — разведчики, командиры отделений и стрелки.

Военный комиссариат Тюменской области приглашает жителей заключить контракты на службу по специальностям сапер и снайпер. Вакансии опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Требуются саперы, служба по контракту. Заработная плата — до 30 000 рублей. Требования к кандидатам: годность к военной службе, среднее профессиональное образование», — говорится в вакансии от военного комиссариата Тюменской области. Нужны военкомату и снайперы. Для зачисления на службу они должны иметь среднее образование, а взамен им обещают доход до 35 000 рублей в месяц. По обеим специальностям работодатель также обещает предоставить служебное жилье и соцпакет. Ранее URA.RU писало, что военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Среди востребованных специальностей — разведчики, командиры отделений и стрелки.