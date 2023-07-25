Тюменскому военкомату требуются более сотни контрактников. Список

Тюменский военкомат зовет граждан на службу по контракту с зарплатой до 32 000 рублей
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Военкомат региона заявил потребность в 135 контрактниках Фото:

Военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Вакансии от ведомства опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Требуются 50 разведчиков, 55 командиров отделений, 30 стрелков. Служба по контракту», — следует из базы федерального портала по поиску работы.

Вакансии были опубликованы одним днем, 24-го июля. Ранее военкомат также заявлял потребность в контрактниках.

Тем, кто согласится поступить на службу, предстоит выполнять самые разные задачи. Так, разведчики должны уметь работать «скрытно, дерзко и смело», обманывать противника, добывать сведения и использовать приемы военной хитрости.

От командиров отделений требуется обучать и воспитывать солдат, командовать ими при выполнении боевых задач, следить за наличием оружия и военной техники. Стрелкам же предстоит охранять объекты: делать обходы, вычислять уязвимые места, проверять исправность телефонной связи и прочее.

В вакансиях указана и заработная плата. Максимально она составляет 32 000 рублей.

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Военному комиссариату Тюменской области требуются более сотни человек, которые готовы стать военнослужащими по контракту. Вакансии от ведомства опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии военного комиссариата Тюменской области. Требуются 50 разведчиков, 55 командиров отделений, 30 стрелков. Служба по контракту», — следует из базы федерального портала по поиску работы. Вакансии были опубликованы одним днем, 24-го июля. Ранее военкомат также заявлял потребность в контрактниках. Тем, кто согласится поступить на службу, предстоит выполнять самые разные задачи. Так, разведчики должны уметь работать «скрытно, дерзко и смело», обманывать противника, добывать сведения и использовать приемы военной хитрости. От командиров отделений требуется обучать и воспитывать солдат, командовать ими при выполнении боевых задач, следить за наличием оружия и военной техники. Стрелкам же предстоит охранять объекты: делать обходы, вычислять уязвимые места, проверять исправность телефонной связи и прочее. В вакансиях указана и заработная плата. Максимально она составляет 32 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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