Какие дороги починят в Тюменской области в 2024 году. Инфографика

Правительство Тюменской области потратит 1,4 миллиарда на ремонт дорог в семи районах

09 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Дорожные работы пройдут в несколько этапов и закончатся к 15 октября 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Правительство Тюменской области ищет подрядчиков, которые выполнят дорожные работы в семи районах области в 2024 году. О подготовке к новому сезону работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» свидетельствуют два тендера, размещенных на едином портале госзакупок. «Закупки № 0167200003423004985 и № 0167200003423005002, организатор торгов — управление госзаакупок Тюменской области. Объект — выполнение дорожных работ в семи районах Тюменской области. Общая стоимость двух закупок — 1,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 августа 2023 года», — сообщает госпортал. в приложенных к закупке документах обозначены участки, на которых предстоит работать подрядчику. в частности, в порядок приведут часть тюменской объездной, небольшой отрезок на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский, трассу от Шадринска до Ялуторовска, дорогу от Омутинского до Армизонского и другие отрезки. Все работы будут проведены в 2024 году и должны закончиться к 15 октября. Ранее URA.RU рассказало о внимании губернатора Тюменской области Александра Моора к национальному проекту «Здравоохранение». В частности, Моор поручил построить новую современную больницу о одном из районов области.

Правительство Тюменской области ищет подрядчиков, которые выполнят дорожные работы в семи районах области в 2024 году. О подготовке к новому сезону работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» свидетельствуют два тендера, размещенных на едином портале госзакупок. «Закупки № 0167200003423004985 и № 0167200003423005002, организатор торгов — управление госзаакупок Тюменской области. Объект — выполнение дорожных работ в семи районах Тюменской области. Общая стоимость двух закупок — 1,6 млрд рублей. Заявки принимаются до 16 августа 2023 года», — сообщает госпортал. в приложенных к закупке документах обозначены участки, на которых предстоит работать подрядчику. в частности, в порядок приведут часть тюменской объездной, небольшой отрезок на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский, трассу от Шадринска до Ялуторовска, дорогу от Омутинского до Армизонского и другие отрезки. Все работы будут проведены в 2024 году и должны закончиться к 15 октября. Ранее URA.RU рассказало о внимании губернатора Тюменской области Александра Моора к национальному проекту «Здравоохранение». В частности, Моор поручил построить новую современную больницу о одном из районов области.