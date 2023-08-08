После серии смертельных аварий ГИБДД возьмется за тюменские трассы

09 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

На тюменских загородных трассах произошло несколько смертельных ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После серии смертельных ДТП, в которых погибли двое детей и трое взрослых, Госавтоинспекция усилит контроль над тюменскими трассами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В двух ДТП, которые произошли на тюменских трассах в период с 7 по 9 августа, погибли пять человек. Это ужасная статистика. В ГИБДД решили усилить контроль над автобанами. На дороги будут выведены дополнительные экипажи. Водителей будут чаще останавливать, чтобы проверить их состояние. Это делается для того, чтобы снизить риск возникновения подобных аварий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции URA.RU косвенно подтвердили информацию источника агентства. «В Ярковском районе, где в ДТП погибли четыре человека, в том числе, двое детей, уже начал работать спецбатальон ГИБДД. Также в ближайшее время на загородных трассах пройдет мероприятие „Дорога домой“: многие северяне, возвращаясь из отпусков, проезжают через нашу область. Сотрудники ДПС будут вести работу, нацеленную на безопасность транзитных водителей и их пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало о том, что 7 августа на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В результате аварии, водитель легковушки и трое его пассажиров погибли. В том числе, 17-летняя девушка и два ребенка 12 и 13 лет. 9 августа на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» автомобиль Ford Kuga выехал на встречку и столкнулся с легковым Pontiac. Водитель американской иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После серии смертельных ДТП, в которых погибли двое детей и трое взрослых, Госавтоинспекция усилит контроль над тюменскими трассами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «В двух ДТП, которые произошли на тюменских трассах в период с 7 по 9 августа, погибли пять человек. Это ужасная статистика. В ГИБДД решили усилить контроль над автобанами. На дороги будут выведены дополнительные экипажи. Водителей будут чаще останавливать, чтобы проверить их состояние. Это делается для того, чтобы снизить риск возникновения подобных аварий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции URA.RU косвенно подтвердили информацию источника агентства. «В Ярковском районе, где в ДТП погибли четыре человека, в том числе, двое детей, уже начал работать спецбатальон ГИБДД. Также в ближайшее время на загородных трассах пройдет мероприятие „Дорога домой“: многие северяне, возвращаясь из отпусков, проезжают через нашу область. Сотрудники ДПС будут вести работу, нацеленную на безопасность транзитных водителей и их пассажиров», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало о том, что 7 августа на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Kia Sorento въехал в грузовик Mercedes. В результате аварии, водитель легковушки и трое его пассажиров погибли. В том числе, 17-летняя девушка и два ребенка 12 и 13 лет. 9 августа на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» автомобиль Ford Kuga выехал на встречку и столкнулся с легковым Pontiac. Водитель американской иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия.