Житель Заводоуковска передал бойцам автомобиль УАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) Вячеслав Трескин передал военнослужащим в зону СВО автомобиль УАЗ, а также сам сшил три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети.

«Пенсионер из Заводоуковска Вячеслав Трескин передал мобилизованным бойцам автомобиль УАЗ. Кроме самой машины, заводоуковец передал несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, а еще, что особенно ценно, сшил своими руками три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку», — сообщается в telegram-канале городских властей.

Автомобиль уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего транспорт доставят бойцам на передовую. «Рад, что смог оказать помощь нашим ребятам и внести небольшой вклад в общую победу», — поделился Вячеслав Трескин.

Ранее Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала несколько автомобилей в зону спецоперации. Бойцам доставили «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса.