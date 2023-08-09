Пенсионер из Тюменской области передал УАЗ и буржуйку для бойцов в зону СВО. Фото

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, фургон, уаз буханка
Житель Заводоуковска передал бойцам автомобиль УАЗ Фото:

Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) Вячеслав Трескин передал военнослужащим в зону СВО автомобиль УАЗ, а также сам сшил три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети.

«Пенсионер из Заводоуковска Вячеслав Трескин передал мобилизованным бойцам автомобиль УАЗ. Кроме самой машины, заводоуковец передал несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, а еще, что особенно ценно, сшил своими руками три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку», — сообщается в telegram-канале городских властей.

Автомобиль уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего транспорт доставят бойцам на передовую. «Рад, что смог оказать помощь нашим ребятам и внести небольшой вклад в общую победу», — поделился Вячеслав Трескин.

Ранее Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала несколько автомобилей в зону спецоперации. Бойцам доставили «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса.

Автомобиль отправился в автосервис для проверки мастерами и после поедет в зону СВО
Автомобиль отправился в автосервис для проверки мастерами и после поедет в зону СВО

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Пенсионер из Заводоуковска (Тюменская область) Вячеслав Трескин передал военнослужащим в зону СВО автомобиль УАЗ, а также сам сшил три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку. Об этом сообщает администрация муниципалитета в соцсети. «Пенсионер из Заводоуковска Вячеслав Трескин передал мобилизованным бойцам автомобиль УАЗ. Кроме самой машины, заводоуковец передал несколько металлических канистр, запасные части на УАЗ и легковые автомобили, а еще, что особенно ценно, сшил своими руками три матраса, спальный мешок и сварил небольшую буржуйку», — сообщается в telegram-канале городских властей. Автомобиль уже отправился в автосервис, где мастера проверят все узлы и агрегаты, после чего транспорт доставят бойцам на передовую. «Рад, что смог оказать помощь нашим ребятам и внести небольшой вклад в общую победу», — поделился Вячеслав Трескин. Ранее Нижневартовская общественная организация ветеранов боевых действий «Красная звезда» передала несколько автомобилей в зону спецоперации. Бойцам доставили «УАЗ Патриот» и три микроавтобуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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