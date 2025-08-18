18 августа 2025

Пермский бизнесмен запустит производство 3D-изделий для машиностроения

Основатели компании планируют участвовать в развитии пермской промышленности
Осенью в Перми начнут выпускать изделия по технологии 3D-печати для авиапромышленности, двигателестроения, а также для горнодобывающей и нефтяной отраслей края. Для этих целей местный бизнесмен Евгений Матвеев при поддержке партнера из Санкт-Петербурга зарегистрировал ООО «Аддитивные системы и производство» (АСП), указано на площадке Rusprofile.

«Основной вид деятельности зарегистрированной компании — ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии. Также ООО занимается производством пластмассовых изделий, двигателей и турбин, обработкой металлов, разработкой программного обеспечения и его оптовой торговлей. На первом этапе реализации проекта объем инвестиций не превысит 50 млн рублей», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Приикамье».

Гендиректором АСП выступает Алексей Курчев. Уставный капитал — 200 тысяч рублей. 50% долей общества принадлежит Матвееву. Другой половиной владеет Николай Дробченко из Ленинградской области. Производство планируют запустить в сентябре-октябре.

URA.RU рассказывало ранее про пермскую фирму, которая занялась производством микроигл для косметологических процедур. А местный производитель школьной мебели собрался увеличить выпуск собственной продукции в два раза.

