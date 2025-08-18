В селе Липовское (Свердловская область) задержали дядю и племянника по делу о производстве и распространению наркотиков. Они обвиняются в производстве и распространении опасных веществ. Каждый из них получил по 15 лет колонии, рассказали в УФСБ России по Свердловской области.
«Племянника суд приговорил к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 200 тыс. руб. Дядю — к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Материалы дела о неустановленном организаторе группы выделены в отдельное производство», — рассказали в ведомстве.
Силовики рассказали, что задержали мужчин в октябре 2024 года. При себе у них было порядка 27 килограмм наркотиков. У них дома располагалась лаборатория по производству запрещенных веществ, а также недалеко оборудован тайник.
