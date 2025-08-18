В селе Патруши (Свердловская область) возвели необычный пешеходный мост через реку Арамилка. Он сделан из морского контейнера. Как сообщили волонтеры «Палитра перемен», объект будет полностью готов к концу августа, после подключения освещения.
«Сегодня вместе с волонтерами из села Патруши и Октябрьского мы украсили стены пешеходного моста через реку Арамилка. В нашем проекте приняли участие как взрослые, так и дети», — рассказали волонтеры.
Изображения внутри моста вдохновлены жизнью и бытом региона. Прообразом для всего стали местные ребята, которые часто рыбачили на этой реке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!