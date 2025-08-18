18 августа 2025

В селе под Екатеринбургом появился необычный красочный мост. Фото

В селе Патруши сделали мост из морского контейнера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост появился через реку Арамилка (архивное фото)
Мост появился через реку Арамилка (архивное фото) Фото:

В селе Патруши (Свердловская область) возвели необычный пешеходный мост через реку Арамилка. Он сделан из морского контейнера. Как сообщили волонтеры «Палитра перемен», объект будет полностью готов к концу августа, после подключения освещения.

«Сегодня вместе с волонтерами из села Патруши и Октябрьского мы украсили стены пешеходного моста через реку Арамилка. В нашем проекте приняли участие как взрослые, так и дети», — рассказали волонтеры.

Изображения внутри моста вдохновлены жизнью и бытом региона. Прообразом для всего стали местные ребята, которые часто рыбачили на этой реке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Патруши (Свердловская область) возвели необычный пешеходный мост через реку Арамилка. Он сделан из морского контейнера. Как сообщили волонтеры «Палитра перемен», объект будет полностью готов к концу августа, после подключения освещения. «Сегодня вместе с волонтерами из села Патруши и Октябрьского мы украсили стены пешеходного моста через реку Арамилка. В нашем проекте приняли участие как взрослые, так и дети», — рассказали волонтеры. Изображения внутри моста вдохновлены жизнью и бытом региона. Прообразом для всего стали местные ребята, которые часто рыбачили на этой реке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...