10 августа 2023

Тюменские коммунисты хотят получить право на проведение депутатских расследований

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет тюменской областной думы областной думы по АПК. Тюмень, казанцева тамара
Депутат Тамара Казанцева и ее однопартийцы хотят расширить права парламентариев на расследование нарушений закона Фото:

Члены партии КПРФ в Тюменской областной думе хотят закрепить в региональном законодательстве процедуру депутатского расследования, в рамках которой будут разбираться нарушения, угрожающие интересам населения региона. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент.

«В рамках дополнительного изучения депутатами Тюменской областной думы информации о фактах грубого или массового нарушения законов Тюменской области, а также фактов, влекущих ухудшение социально-экономического положения или угрожающих интересам населения региона, предлагается закрепить в законе депутатское расследование, как форму депутатской деятельности», — говорится в законопроекте. Он внесен в думу представителями партии КПРФ.

Как утверждают авторы, подобная работа уже проведена в 35 субъектах России. Если документ будет принят в Тюменской области, то депутаты получат право инициировать расследования, а их результаты направлять в правоохранительные органы и органы исполнительной власти региона для дальнейшего реагирования.

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Члены партии КПРФ в Тюменской областной думе хотят закрепить в региональном законодательстве процедуру депутатского расследования, в рамках которой будут разбираться нарушения, угрожающие интересам населения региона. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент. «В рамках дополнительного изучения депутатами Тюменской областной думы информации о фактах грубого или массового нарушения законов Тюменской области, а также фактов, влекущих ухудшение социально-экономического положения или угрожающих интересам населения региона, предлагается закрепить в законе депутатское расследование, как форму депутатской деятельности», — говорится в законопроекте. Он внесен в думу представителями партии КПРФ. Как утверждают авторы, подобная работа уже проведена в 35 субъектах России. Если документ будет принят в Тюменской области, то депутаты получат право инициировать расследования, а их результаты направлять в правоохранительные органы и органы исполнительной власти региона для дальнейшего реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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