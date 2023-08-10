Тюменские коммунисты хотят получить право на проведение депутатских расследований

Депутат Тамара Казанцева и ее однопартийцы хотят расширить права парламентариев на расследование нарушений закона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Члены партии КПРФ в Тюменской областной думе хотят закрепить в региональном законодательстве процедуру депутатского расследования, в рамках которой будут разбираться нарушения, угрожающие интересам населения региона. Соответствующий законопроект внесен в областной парламент.

«В рамках дополнительного изучения депутатами Тюменской областной думы информации о фактах грубого или массового нарушения законов Тюменской области, а также фактов, влекущих ухудшение социально-экономического положения или угрожающих интересам населения региона, предлагается закрепить в законе депутатское расследование, как форму депутатской деятельности», — говорится в законопроекте. Он внесен в думу представителями партии КПРФ.

Как утверждают авторы, подобная работа уже проведена в 35 субъектах России. Если документ будет принят в Тюменской области, то депутаты получат право инициировать расследования, а их результаты направлять в правоохранительные органы и органы исполнительной власти региона для дальнейшего реагирования.