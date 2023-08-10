10 августа 2023

Власти Тюменской области лишат соцработников бесплатной одежды и обуви

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, куртки, зимняя одежда, бутик, магазин одежды, мех, мода
Теплую одежду сиделки должны будут покупать самостоятельно Фото:

В Тюменской области готовятся отменить правило об обеспечении соцработников, оказывающих услуги по домашнему уходу за гражданами, бесплатной зимней верхней одеждой и обувью. Соответствующий документ подготовлен департаментом соцразвития региона.

«Внести изменения в нормы обеспечения социальных работников, сиделок (помощников по уходу) специальной одеждой, обувью, инвентарем. Исключить отдельные виды одежды, обуви: обувь зимнюю, кожаную, резиновую, пальто зимнее», — говорится в проекте документа.

Лишение соцработников льготы власти аргументируют несколькими причинами. Так, действующие нормы обеспечения соцработников были введены в 1996 году, а документ, которым они регламентировались, утратил силу еще 18 лет назад. Кроме того, с 1 сентября в РФ вступают в силу новые нормы, в соответствие с которыми хотят привести региональное законодательство.

Еще одним поводом для сокращения списка бесплатной одежды и обуви является то, что другим работникам сферы социального облуживания, работа которых также связана с разъездами, зимняя одежда и обувь не полагаются. Предложенные изменения восстановят справедливость.

Помимо сокращения льготного списка предусмотрено и его пополнение. Так, сиделки получат бесплатные рукавицы и куртки, чтобы им было удобнее топить печи в домах своих подопечных. В список также добавят сумки для документов и косынки.

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В Тюменской области готовятся отменить правило об обеспечении соцработников, оказывающих услуги по домашнему уходу за гражданами, бесплатной зимней верхней одеждой и обувью. Соответствующий документ подготовлен департаментом соцразвития региона. «Внести изменения в нормы обеспечения социальных работников, сиделок (помощников по уходу) специальной одеждой, обувью, инвентарем. Исключить отдельные виды одежды, обуви: обувь зимнюю, кожаную, резиновую, пальто зимнее», — говорится в проекте документа. Лишение соцработников льготы власти аргументируют несколькими причинами. Так, действующие нормы обеспечения соцработников были введены в 1996 году, а документ, которым они регламентировались, утратил силу еще 18 лет назад. Кроме того, с 1 сентября в РФ вступают в силу новые нормы, в соответствие с которыми хотят привести региональное законодательство. Еще одним поводом для сокращения списка бесплатной одежды и обуви является то, что другим работникам сферы социального облуживания, работа которых также связана с разъездами, зимняя одежда и обувь не полагаются. Предложенные изменения восстановят справедливость. Помимо сокращения льготного списка предусмотрено и его пополнение. Так, сиделки получат бесплатные рукавицы и куртки, чтобы им было удобнее топить печи в домах своих подопечных. В список также добавят сумки для документов и косынки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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