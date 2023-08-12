Куренков направил в Приморье группу для ликвидации последствий наводнений

Сотрудники МЧС отправились в Приморье из-за сильных дождей
В Приморье направлена группа центрального аппарата МЧС РФ для решения оперативных вопросов, связанных с наводнением. Соответствующее решение принял глава МЧС Александр Куренков.
«В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — передает пресс-служба ведомства.
В Приморье в результате сильных дождей пострадали 17 муниципалитетов. На данный момент подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог, пишет RT.
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