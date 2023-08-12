12 августа 2023

Куренков направил в Приморье группу для ликвидации последствий наводнений

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Виды города Тобольск. Пермь, мчс, сотрудники мчс
Сотрудники МЧС отправились в Приморье из-за сильных дождей Фото:

В Приморье направлена группа центрального аппарата МЧС РФ для решения оперативных вопросов, связанных с наводнением. Соответствующее решение принял глава МЧС Александр Куренков.

«В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — передает пресс-служба ведомства.

В Приморье в результате сильных дождей пострадали 17 муниципалитетов. На данный момент подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог, пишет RT.

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В Приморье направлена группа центрального аппарата МЧС РФ для решения оперативных вопросов, связанных с наводнением. Соответствующее решение принял глава МЧС Александр Куренков. «В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — передает пресс-служба ведомства. В Приморье в результате сильных дождей пострадали 17 муниципалитетов. На данный момент подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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