Куренков направил в Приморье группу для ликвидации последствий наводнений 13 августа 2023 в 03:37 Размер текста - 17 + Сотрудники МЧС отправились в Приморье из-за сильных дождей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Приморье направлена группа центрального аппарата МЧС РФ для решения оперативных вопросов, связанных с наводнением. Соответствующее решение принял глава МЧС Александр Куренков. «В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — передает пресс-служба ведомства. В Приморье в результате сильных дождей пострадали 17 муниципалитетов. На данный момент подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог, пишет RT. В Приморье направлена группа центрального аппарата МЧС РФ для решения оперативных вопросов, связанных с наводнением. Соответствующее решение принял глава МЧС Александр Куренков. «В Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений», — передает пресс-служба ведомства. В Приморье в результате сильных дождей пострадали 17 муниципалитетов. На данный момент подтоплены 543 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям