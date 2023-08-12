12 августа 2023
11 августа 2023

В Тюменской области 90-летний пенсионер пропал в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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К поиску пожилого мужчины подключились кинологи, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и ТОСЭР Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) пропал 90-летний житель поселка Кунчур. По сообщению противопожарной службы региона, пенсионер утром ушел в лес и не вернулся.

«Администрация Кунчурского сельского поселения Нижнетавдинского района обратились за помощью к командиру отделения 132 отдельного поста Противопожарной службы Тюменской области с просьбой в поиске человека. 90-летний мужчина утром ушел в лес и не выходит на связь», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поиску пожилого мужчины присоединились кинологи, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР).

Ранее грибник из Тюменской области проспал свою поисковую операцию. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал.

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) пропал 90-летний житель поселка Кунчур. По сообщению противопожарной службы региона, пенсионер утром ушел в лес и не вернулся. «Администрация Кунчурского сельского поселения Нижнетавдинского района обратились за помощью к командиру отделения 132 отдельного поста Противопожарной службы Тюменской области с просьбой в поиске человека. 90-летний мужчина утром ушел в лес и не выходит на связь», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поиску пожилого мужчины присоединились кинологи, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР). Ранее грибник из Тюменской области проспал свою поисковую операцию. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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