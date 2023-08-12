В Тюменской области 90-летний пенсионер пропал в лесу

13 августа 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

К поиску пожилого мужчины подключились кинологи, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и ТОСЭР Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) пропал 90-летний житель поселка Кунчур. По сообщению противопожарной службы региона, пенсионер утром ушел в лес и не вернулся. «Администрация Кунчурского сельского поселения Нижнетавдинского района обратились за помощью к командиру отделения 132 отдельного поста Противопожарной службы Тюменской области с просьбой в поиске человека. 90-летний мужчина утром ушел в лес и не выходит на связь», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поиску пожилого мужчины присоединились кинологи, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР). Ранее грибник из Тюменской области проспал свою поисковую операцию. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал.

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) пропал 90-летний житель поселка Кунчур. По сообщению противопожарной службы региона, пенсионер утром ушел в лес и не вернулся. «Администрация Кунчурского сельского поселения Нижнетавдинского района обратились за помощью к командиру отделения 132 отдельного поста Противопожарной службы Тюменской области с просьбой в поиске человека. 90-летний мужчина утром ушел в лес и не выходит на связь», — сообщается в telegram-канале ведомства. К поиску пожилого мужчины присоединились кинологи, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР). Ранее грибник из Тюменской области проспал свою поисковую операцию. Волонтеры и спецслужбы искали мужчину целую ночь, однако на утро он сам выбрался из леса и объяснил, что все это время спал.