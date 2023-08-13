13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Мэрия ЯНАО отчиталась о выполнении стратегического поручения Артюхова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Асфальтобетонный завод. Курган, асфальтобетонный завод
Дмитрий Артюхов осмотрел асфальто-бетонный завод в Надыме Фото:

Власти Надыма (ЯНАО) показали губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову работу асфальтобетонного завода, который должен ускорить решение стратегической задачи по ремонту дорог. Об этом сообщил сам губернатор.

«Посмотрел, как работает новый асфальтобетонный завод в Надыме. [Он] существенно ускоряет ход дорожных работ, что приблизиться к одной из наших главных целей — сделать все дороги в округе комфортными и безопасными», — написал Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что дал поручение построить завод по производству асфальтобетонных смесей во время «Честного маршрута» 2022 года. Завод работает на газу, а значит является высокоэкологичным мероприятием.

Ранее URA.RU рассказало, что асфальтобетонный завод в Надыме открылся летом. Его производственные мощности рассчитаны на изготовление 80 тонн смесей в час.

Дмитрий Артюхов (слева) и Дмитрий Жаромских (справа) осмотрели асфальтобетонный завод в Надыме
Дмитрий Артюхов (слева) и Дмитрий Жаромских (справа) осмотрели асфальтобетонный завод в Надыме
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Надыма (ЯНАО) показали губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову работу асфальтобетонного завода, который должен ускорить решение стратегической задачи по ремонту дорог. Об этом сообщил сам губернатор. «Посмотрел, как работает новый асфальтобетонный завод в Надыме. [Он] существенно ускоряет ход дорожных работ, что приблизиться к одной из наших главных целей — сделать все дороги в округе комфортными и безопасными», — написал Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор отметил, что дал поручение построить завод по производству асфальтобетонных смесей во время «Честного маршрута» 2022 года. Завод работает на газу, а значит является высокоэкологичным мероприятием. Ранее URA.RU рассказало, что асфальтобетонный завод в Надыме открылся летом. Его производственные мощности рассчитаны на изготовление 80 тонн смесей в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...