Дмитрий Артюхов осмотрел асфальто-бетонный завод в Надыме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Надыма (ЯНАО) показали губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову работу асфальтобетонного завода, который должен ускорить решение стратегической задачи по ремонту дорог. Об этом сообщил сам губернатор.

«Посмотрел, как работает новый асфальтобетонный завод в Надыме. [Он] существенно ускоряет ход дорожных работ, что приблизиться к одной из наших главных целей — сделать все дороги в округе комфортными и безопасными», — написал Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что дал поручение построить завод по производству асфальтобетонных смесей во время «Честного маршрута» 2022 года. Завод работает на газу, а значит является высокоэкологичным мероприятием.

Ранее URA.RU рассказало, что асфальтобетонный завод в Надыме открылся летом. Его производственные мощности рассчитаны на изготовление 80 тонн смесей в час.