23 мая 2023
22 мая 2023

В ЯНАО заработает асфальтобетонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство. архив. Пермь, бетон, миксер, строительство автодороги, бетонный завод
В Надыме завершают строительство завода Фото:

В Надыме (ЯНАО) завершается строительство асфальтобетонного завода. Как сообщает в своих соцсетях глава района Дмитрий Жаромских, завод откроется летом.

«По инициативе и при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова уже этим летом запустим асфальтобетонный завод в Надыме — строительные работы на завершающей стадии. Производительность работ будет составлять 80 тонн в час: уже в этом сезоне будем использовать асфальт при ремонте дорог», — сообщил глава. Жаромских добавил, что в качестве топлива на заводе будет использоваться газ.

Ранее URA.RU сообщало, что асфальтобетонный завод появится в Новом Уренгое. Это связано с тем, что в городах региона возрос объем дорожных работ.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) завершается строительство асфальтобетонного завода. Как сообщает в своих соцсетях глава района Дмитрий Жаромских, завод откроется летом. «По инициативе и при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова уже этим летом запустим асфальтобетонный завод в Надыме — строительные работы на завершающей стадии. Производительность работ будет составлять 80 тонн в час: уже в этом сезоне будем использовать асфальт при ремонте дорог», — сообщил глава. Жаромских добавил, что в качестве топлива на заводе будет использоваться газ. Ранее URA.RU сообщало, что асфальтобетонный завод появится в Новом Уренгое. Это связано с тем, что в городах региона возрос объем дорожных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...