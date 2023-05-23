В ЯНАО заработает асфальтобетонный завод

В Надыме (ЯНАО) завершается строительство асфальтобетонного завода. Как сообщает в своих соцсетях глава района Дмитрий Жаромских, завод откроется летом.
«По инициативе и при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова уже этим летом запустим асфальтобетонный завод в Надыме — строительные работы на завершающей стадии. Производительность работ будет составлять 80 тонн в час: уже в этом сезоне будем использовать асфальт при ремонте дорог», — сообщил глава. Жаромских добавил, что в качестве топлива на заводе будет использоваться газ.
Ранее URA.RU сообщало, что асфальтобетонный завод появится в Новом Уренгое. Это связано с тем, что в городах региона возрос объем дорожных работ.
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