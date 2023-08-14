В Приморском крае назвали суммы компенсаций пострадавшим от наводнения

Пострадавшим из-за наводнений в Приморье выплатят до 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации Михайловского района.
«Выплачивается из средств местного бюджета Михайловского муниципального района 25 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — сказано в документе, опубликованном в telegram-канале администрации. Также пострадавшим выплатят 15 тысяч рублей, если имущество первой необходимости утрачено не полностью.
К тому же, местным жителям выплатят две тысячи рублей в случае утраты урожая на придомовом земельном участке. Прием заявлений на назначение выплаты начнется 14 августа, отметили в администрации.
В Приморском крае тайфун «Ханун» вызвал подтопление региона. Спасатели эвакуировали более 2500 человек из затопленных домовладений, передает RT.
Пострадавшим из-за наводнений в Приморье выплатят до 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в администрации Михайловского района. «Выплачивается из средств местного бюджета Михайловского муниципального района 25 тысяч рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости», — сказано в документе, опубликованном в telegram-канале администрации. Также пострадавшим выплатят 15 тысяч рублей, если имущество первой необходимости утрачено не полностью. К тому же, местным жителям выплатят две тысячи рублей в случае утраты урожая на придомовом земельном участке. Прием заявлений на назначение выплаты начнется 14 августа, отметили в администрации. В Приморском крае тайфун «Ханун» вызвал подтопление региона. Спасатели эвакуировали более 2500 человек из затопленных домовладений, передает RT.