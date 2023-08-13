Власти ЯНАО откроют этнопарк в Надыме

14 августа 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

Проект парка находится на этапе разработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) откроется этнопарк «Сердце ягельной земли» с пляжной зоной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона. «В Надыме появится этнопарк „Сердце ягельной земли“. Проект предусматривает обустройство пляжной зоны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Надым во время «Честного маршрута». Он провел встречу с жителями города и обсудил важные для горожан вопросы.

В Надыме (ЯНАО) откроется этнопарк «Сердце ягельной земли» с пляжной зоной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона. «В Надыме появится этнопарк „Сердце ягельной земли“. Проект предусматривает обустройство пляжной зоны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Надым во время «Честного маршрута». Он провел встречу с жителями города и обсудил важные для горожан вопросы.