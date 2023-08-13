13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

Власти ЯНАО откроют этнопарк в Надыме

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Лица улиц в парке Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского
Проект парка находится на этапе разработки Фото:

В Надыме (ЯНАО) откроется этнопарк «Сердце ягельной земли» с пляжной зоной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона.

«В Надыме появится этнопарк „Сердце ягельной земли“. Проект предусматривает обустройство пляжной зоны», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Надым во время «Честного маршрута». Он провел встречу с жителями города и обсудил важные для горожан вопросы.

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В Надыме (ЯНАО) откроется этнопарк «Сердце ягельной земли» с пляжной зоной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона. «В Надыме появится этнопарк „Сердце ягельной земли“. Проект предусматривает обустройство пляжной зоны», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Надым во время «Честного маршрута». Он провел встречу с жителями города и обсудил важные для горожан вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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