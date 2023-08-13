Власти ЯНАО откроют этнопарк в Надыме

Проект парка находится на этапе разработки
В Надыме (ЯНАО) откроется этнопарк «Сердце ягельной земли» с пляжной зоной. Об этом сообщается в официальном telegram-канале региона.
«В Надыме появится этнопарк „Сердце ягельной земли“. Проект предусматривает обустройство пляжной зоны», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Надым во время «Честного маршрута». Он провел встречу с жителями города и обсудил важные для горожан вопросы.
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