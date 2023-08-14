14 августа 2023

Тюменцы массово обманывают таксистов на деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси
Пассажиры расплачиваются за поездки телефонами или вовсе отказываются платить Фото:

В Тюмени таксистов стали чаще обманывать пассажиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из водителей агрегатора «Яндекс. Go». По его словам, пассажиры расплачиваются за поездки телефонами или вовсе отказываются платить и выбегают из машины.

«Водитель рассказал, что человек доехал и ему нечем было рассчитаться. В итоге он рассчитался с ним кнопочным телефоном, но водитель возмущался, что ему с этим телефоном нечего делать. Потом водителю предложили этот телефон выкупить. Таксист сказал, что каждый десятый заказ остается не оплаченным. Люди просто выбегают в конце поездки, а за ними же не побежишь», — сообщил корреспондент URA.RU.

Как отметил водитель, агрегатор «Яндекс. Go» раньше после подобных инцидентов выплачивал таксистам бонусы. Однако сейчас на подобные запросы водителям не отвечают.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко упал уровень обслуживания такси. Связано это с дефицитом водителей. По словам горожан, часто при выборе тарифного плана «Комфорт» к пассажирам приезжают автомобили эконом-класса.

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В Тюмени таксистов стали чаще обманывать пассажиры. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из водителей агрегатора «Яндекс. Go». По его словам, пассажиры расплачиваются за поездки телефонами или вовсе отказываются платить и выбегают из машины. «Водитель рассказал, что человек доехал и ему нечем было рассчитаться. В итоге он рассчитался с ним кнопочным телефоном, но водитель возмущался, что ему с этим телефоном нечего делать. Потом водителю предложили этот телефон выкупить. Таксист сказал, что каждый десятый заказ остается не оплаченным. Люди просто выбегают в конце поездки, а за ними же не побежишь», — сообщил корреспондент URA.RU. Как отметил водитель, агрегатор «Яндекс. Go» раньше после подобных инцидентов выплачивал таксистам бонусы. Однако сейчас на подобные запросы водителям не отвечают. Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени резко упал уровень обслуживания такси. Связано это с дефицитом водителей. По словам горожан, часто при выборе тарифного плана «Комфорт» к пассажирам приезжают автомобили эконом-класса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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