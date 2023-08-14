14 августа 2023
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Жительница ЯНАО избила сотрудницу полиции

В поселке Тазовский в ЯНАО пьяная мать напала на инспектора по делам несовершеннолетних
© Служба новостей «URA.RU»
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Нетрезвая тазовчанка избила инспектора по делам несовершеннолетних Фото:

Нетрезвая жительница поселка Тазовского (ЯНАО) ударила по лицу и голове сотрудницу полиции, которая хотела защитить малолетних детей женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу.

«В поселке Тазовский 36-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, будучи недовольной действиями инспектора по делам несовершеннолетних, которая предпринимала меры по защите прав ее малолетних детей, нанесла удары по лицу и голове сотруднице полиции. По вменяемой женщине статье максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что применение насилия к представителям власти является уголовным преступлением. Следователи пообещали давать самую жесткую правовую оценку каждому подобному факту.

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Нетрезвая жительница поселка Тазовского (ЯНАО) ударила по лицу и голове сотрудницу полиции, которая хотела защитить малолетних детей женщины. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по округу. «В поселке Тазовский 36-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, будучи недовольной действиями инспектора по делам несовершеннолетних, которая предпринимала меры по защите прав ее малолетних детей, нанесла удары по лицу и голове сотруднице полиции. По вменяемой женщине статье максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве напомнили, что применение насилия к представителям власти является уголовным преступлением. Следователи пообещали давать самую жесткую правовую оценку каждому подобному факту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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