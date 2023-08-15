Тюменскую область накроет туман

Туман будет наблюдаться всю ночь и вплоть до семи часов утра
С полуночи и до 07:00 16 августа в Тюменской области будет наблюдаться туман. Об этом URA.RU сообщили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Местами туман, период — с 00:00 до 07:00 16 августа», — сообщили синоптики.
В условиях тумана максимальную осторожность стоит соблюдать водителям. Это погодное явление ухудшает видимость на дорогах, а предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и использовать противотуманные фары.
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