Тюменскую область накроет туман

В Тюменской области ночью 16 августа местами ожидается туман
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман будет наблюдаться всю ночь и вплоть до семи часов утра Фото:

С полуночи и до 07:00 16 августа в Тюменской области будет наблюдаться туман. Об этом URA.RU сообщили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Местами туман, период — с 00:00 до 07:00 16 августа», — сообщили синоптики.

В условиях тумана максимальную осторожность стоит соблюдать водителям. Это погодное явление ухудшает видимость на дорогах, а предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и использовать противотуманные фары.

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С полуночи и до 07:00 16 августа в Тюменской области будет наблюдаться туман. Об этом URA.RU сообщили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Местами туман, период — с 00:00 до 07:00 16 августа», — сообщили синоптики. В условиях тумана максимальную осторожность стоит соблюдать водителям. Это погодное явление ухудшает видимость на дорогах, а предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и использовать противотуманные фары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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