Тюменскую область накроет туман

В Тюменской области ночью 16 августа местами ожидается туман

Туман будет наблюдаться всю ночь и вплоть до семи часов утра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С полуночи и до 07:00 16 августа в Тюменской области будет наблюдаться туман. Об этом URA.RU сообщили в тюменском филиале Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Местами туман, период — с 00:00 до 07:00 16 августа», — сообщили синоптики.

В условиях тумана максимальную осторожность стоит соблюдать водителям. Это погодное явление ухудшает видимость на дорогах, а предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость движения и использовать противотуманные фары.