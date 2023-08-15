В Шадринске на День города выступит легендарная группа из нулевых. Видео

16 августа 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Группа «Инфинити» станет хэдлайнером на празднике День города в Шадринске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области на Дне города выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Музыкальный коллектив известен такими песнями, как «Где ты?» и «Слезы — вода». Информация об этом сообщается в социальных сетях. «26 августа отметим День рождения нашего города. Хедлайнером станет столичная группа „Инфинити“, известная хитами „Где ты?“ и „Слезы — вода“. Программа завершится праздничным салютом», — указано в посте telegram-канала «Шадринск.Официально». Сообщается, что на празднике также выступят местные музыкальные коллективы. По информации из поста, выступят на Дне города в Шадринске танцующий оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд» и московская группа «Всегда». Группа «Инфинити» является обладателями четырех «Золотых граммофонов». В 2010 году музыканты также выиграли премию «Песня года». Сама группа образовалась в 1999 году. Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. Среди выступающих также будут музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени.

В Шадринске Курганской области на Дне города выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Музыкальный коллектив известен такими песнями, как «Где ты?» и «Слезы — вода». Информация об этом сообщается в социальных сетях. «26 августа отметим День рождения нашего города. Хедлайнером станет столичная группа „Инфинити“, известная хитами „Где ты?“ и „Слезы — вода“. Программа завершится праздничным салютом», — указано в посте telegram-канала «Шадринск.Официально». Сообщается, что на празднике также выступят местные музыкальные коллективы. По информации из поста, выступят на Дне города в Шадринске танцующий оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд» и московская группа «Всегда». Группа «Инфинити» является обладателями четырех «Золотых граммофонов». В 2010 году музыканты также выиграли премию «Песня года». Сама группа образовалась в 1999 году. Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. Среди выступающих также будут музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени.