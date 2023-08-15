15 августа 2023

В Шадринске на День города выступит легендарная группа из нулевых. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, гриф, инструмент, рок концерт, аккорд, баррэ
Группа «Инфинити» станет хэдлайнером на празднике День города в Шадринске Фото:

В Шадринске Курганской области на Дне города выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Музыкальный коллектив известен такими песнями, как «Где ты?» и «Слезы — вода». Информация об этом сообщается в социальных сетях.

«26 августа отметим День рождения нашего города. Хедлайнером станет столичная группа „Инфинити“, известная хитами „Где ты?“ и „Слезы — вода“. Программа завершится праздничным салютом», — указано в посте telegram-канала «Шадринск.Официально».

Сообщается, что на празднике также выступят местные музыкальные коллективы. По информации из поста, выступят на Дне города в Шадринске танцующий оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд» и московская группа «Всегда».

Группа «Инфинити» является обладателями четырех «Золотых граммофонов». В 2010 году музыканты также выиграли премию «Песня года». Сама группа образовалась в 1999 году.

Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. Среди выступающих также будут музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени.

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В Шадринске Курганской области на Дне города выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Музыкальный коллектив известен такими песнями, как «Где ты?» и «Слезы — вода». Информация об этом сообщается в социальных сетях. «26 августа отметим День рождения нашего города. Хедлайнером станет столичная группа „Инфинити“, известная хитами „Где ты?“ и „Слезы — вода“. Программа завершится праздничным салютом», — указано в посте telegram-канала «Шадринск.Официально». Сообщается, что на празднике также выступят местные музыкальные коллективы. По информации из поста, выступят на Дне города в Шадринске танцующий оркестр из Екатеринбурга «Уралбэнд» и московская группа «Всегда». Группа «Инфинити» является обладателями четырех «Золотых граммофонов». В 2010 году музыканты также выиграли премию «Песня года». Сама группа образовалась в 1999 году. Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total. Среди выступающих также будут музыкальные коллективы из Екатеринбурга и Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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