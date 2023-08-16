Тюменские застройщики наводнили рынок дешевым жильем

В Тюмени увеличилась доля жилья эконом-класса
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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, жилье, недвижимость, дом, доступное жилье, новостройка
Процент жилья эконом-класса увеличился за полгода в Тюмени на 5% Фото:

За последние полгода в Тюмени выросла доля жилья эконом-класса. Прирост составил пять процентов. Исследование провели аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«В июле 2023 года доля эконом-класса составила 75,8%», — такие данные приводят аналитики «Этажей». В январе 2023 года этот показатель составлял 70,3%.

Эксперт в риелторском сообществе сообщает, что эконом-класс — самый доступный, распространенный и недорогой тип жилья с минимальными базовыми опциями. Как правило, при строительстве чаще всего используются недорогие строительные материалы, сами жилые помещения — небольшой площади, формата евро, типовой планировки. Из-за относительно бюджетной цены такие квартиры пользуются спросом больше всего. Соответственно, растет количество предложений.

Ранее тюменские застройщики прогнозировали увеличение стоимости жилья. Цена на квадратный метр изменится после решения Центробанка о повышении ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта.

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За последние полгода в Тюмени выросла доля жилья эконом-класса. Прирост составил пять процентов. Исследование провели аналитики агентства недвижимости «Этажи». «В июле 2023 года доля эконом-класса составила 75,8%», — такие данные приводят аналитики «Этажей». В январе 2023 года этот показатель составлял 70,3%. Эксперт в риелторском сообществе сообщает, что эконом-класс — самый доступный, распространенный и недорогой тип жилья с минимальными базовыми опциями. Как правило, при строительстве чаще всего используются недорогие строительные материалы, сами жилые помещения — небольшой площади, формата евро, типовой планировки. Из-за относительно бюджетной цены такие квартиры пользуются спросом больше всего. Соответственно, растет количество предложений. Ранее тюменские застройщики прогнозировали увеличение стоимости жилья. Цена на квадратный метр изменится после решения Центробанка о повышении ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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