В Курган приезжает психолог, который ударил женщину сумкой на лекции

Скандальный психолог Сатья Дас приезжает в Курган с семинаром «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. Информация об этом размещена на сайте психолога в разделе расписания лекций.
«Сатья в Кургане 7 сентября с „Одной лекцией до счастливого брака“. Небольшая лекция об этапах построения отношений и интиме, а еще ответы на вопросы слушателей», — сообщается на сайте. Лекция пройдет в культурном центре «Академия». Цены на билеты варьируются от 2290 до 3390 рублей.
Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений по городам России не смог выдержать поведения слушательницы, срывавшей семинар, и ударил женщину ее же сумкой по голове. Сообщалось, что она якобы вела себя неадекватно: перебивала, грубила, материлась и отказывалась уходить. Позже за свой поступок психолог принес перед ней и аудиторией публичные извинения.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.