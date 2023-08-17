17 августа 2023
16 августа 2023

В Курган приезжает психолог, который ударил женщину сумкой на лекции

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция стилиста Маргариты Фауст. Екатеринбург
В Курган с лекцией приедет популярный психолог Сатья Дас Фото:

Скандальный психолог Сатья Дас приезжает в Курган с семинаром «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. Информация об этом размещена на сайте психолога в разделе расписания лекций.

«Сатья в Кургане 7 сентября с „Одной лекцией до счастливого брака“. Небольшая лекция об этапах построения отношений и интиме, а еще ответы на вопросы слушателей», — сообщается на сайте. Лекция пройдет в культурном центре «Академия». Цены на билеты варьируются от 2290 до 3390 рублей.

Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений по городам России не смог выдержать поведения слушательницы, срывавшей семинар, и ударил женщину ее же сумкой по голове. Сообщалось, что она якобы вела себя неадекватно: перебивала, грубила, материлась и отказывалась уходить. Позже за свой поступок психолог принес перед ней и аудиторией публичные извинения.

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Скандальный психолог Сатья Дас приезжает в Курган с семинаром «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. Информация об этом размещена на сайте психолога в разделе расписания лекций. «Сатья в Кургане 7 сентября с „Одной лекцией до счастливого брака“. Небольшая лекция об этапах построения отношений и интиме, а еще ответы на вопросы слушателей», — сообщается на сайте. Лекция пройдет в культурном центре «Академия». Цены на билеты варьируются от 2290 до 3390 рублей. Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений по городам России не смог выдержать поведения слушательницы, срывавшей семинар, и ударил женщину ее же сумкой по голове. Сообщалось, что она якобы вела себя неадекватно: перебивала, грубила, материлась и отказывалась уходить. Позже за свой поступок психолог принес перед ней и аудиторией публичные извинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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