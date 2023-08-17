В Курган приезжает психолог, который ударил женщину сумкой на лекции

18 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

В Курган с лекцией приедет популярный психолог Сатья Дас Фото: Размик Закарян © URA.RU Скандальный психолог Сатья Дас приезжает в Курган с семинаром «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. Информация об этом размещена на сайте психолога в разделе расписания лекций. «Сатья в Кургане 7 сентября с „Одной лекцией до счастливого брака“. Небольшая лекция об этапах построения отношений и интиме, а еще ответы на вопросы слушателей», — сообщается на сайте. Лекция пройдет в культурном центре «Академия». Цены на билеты варьируются от 2290 до 3390 рублей. Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений по городам России не смог выдержать поведения слушательницы, срывавшей семинар, и ударил женщину ее же сумкой по голове. Сообщалось, что она якобы вела себя неадекватно: перебивала, грубила, материлась и отказывалась уходить. Позже за свой поступок психолог принес перед ней и аудиторией публичные извинения.

Скандальный психолог Сатья Дас приезжает в Курган с семинаром «Одна лекция до счастливого брака», где обещает помочь женщинам разобраться в отношениях с мужчинами. Информация об этом размещена на сайте психолога в разделе расписания лекций. «Сатья в Кургане 7 сентября с „Одной лекцией до счастливого брака“. Небольшая лекция об этапах построения отношений и интиме, а еще ответы на вопросы слушателей», — сообщается на сайте. Лекция пройдет в культурном центре «Академия». Цены на билеты варьируются от 2290 до 3390 рублей. Популярный в интернете психолог Сатья Дас на одном из своих выступлений по городам России не смог выдержать поведения слушательницы, срывавшей семинар, и ударил женщину ее же сумкой по голове. Сообщалось, что она якобы вела себя неадекватно: перебивала, грубила, материлась и отказывалась уходить. Позже за свой поступок психолог принес перед ней и аудиторией публичные извинения.