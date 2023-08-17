Психологи предупредили курганцев, что идеи скандального Сатьи Дас рушат семьи

18 августа 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Курганские психологи считают скандального Сатью Дас шоуменом Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганские психологи Владимир Ябров и Ксения Знайкина считают скандального Сатью Дас шоуменом, а не гуру счастливых отношений в браке. Идеи, которые распространяет Сатья для некоторых семей становятся разрушительными, рассказали специалисты URA.RU. «Мечта об идеальном патриархальном муже, который возьмет все заботы на себя — как бальзам на душу. И такие лекторы, как Сатья Дас, прекрасно закрывают эту потребность. Приносит ли это пользу в реальной жизни? Думаю, отчасти да — только тем семьям, которым эта схема подходит. Но также подобные идеи могут принести и большие разочарования, так как в реальности существуют разные мужчины и разные женщины, которые могут совершенно по-разному разделять обязанности в семье. Многие семьи рушатся из-за стремления натянуть подобные идеи на реальных людей, вместо того чтобы познавать себя и своего партнера, учиться договариваться», — говорит Ксения Знайкина. Психолог Владимир Ябров пояснил, что так называемая ведическая психология возникла в США в конце 1960-х, а не в Индии, как думают многие. В те годы США захватила волна хиппи, которые, выступали против пуританской морали и за свободу самовыражения. В 1966 году в Нью-Йорке основался кришнаизм, по своим идеям совпавший с философией хиппи. Начали появляться кришнаитские коммуны состоящие, в основном, из хиппи, которым была чужда дисциплина. Чтобы ими управлять, были созданы новые мифы о богах и богинях, об идеальном обществе, в котором царит любовь и понимание. В Россию эти идеи пришли еще при СССР, но новая волна захватила умы в начале нулевых. Больше всего прижились идеи о «женственной женственности», так как русские женщины за 50 послевоенных лет устали от большой моральной и физической нагрузки. Ябров добавил, что считает Сатью прекрасным шоуменом, но совсем не гуру отношений. Житель Кургана рассказал URA.RU, что развелся с супругой, увлеченной лекциями Сатьи. «После Сатьи у меня произошел развод. Жена стала грубой, требовательной, „я цветочек“, а „ты должен“, а она потом, когда я сначала полностью ее обеспечу на всех уровнях», — рассказал он. URA.RU писало, что в Курган приезжает психолог Сатья Дас, который ранее на одной из своих лекций ударил женщину сумкой по голове. Позже за свой поступок психолог принес перед женщиной и аудиторией публичные извинения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские психологи Владимир Ябров и Ксения Знайкина считают скандального Сатью Дас шоуменом, а не гуру счастливых отношений в браке. Идеи, которые распространяет Сатья для некоторых семей становятся разрушительными, рассказали специалисты URA.RU. «Мечта об идеальном патриархальном муже, который возьмет все заботы на себя — как бальзам на душу. И такие лекторы, как Сатья Дас, прекрасно закрывают эту потребность. Приносит ли это пользу в реальной жизни? Думаю, отчасти да — только тем семьям, которым эта схема подходит. Но также подобные идеи могут принести и большие разочарования, так как в реальности существуют разные мужчины и разные женщины, которые могут совершенно по-разному разделять обязанности в семье. Многие семьи рушатся из-за стремления натянуть подобные идеи на реальных людей, вместо того чтобы познавать себя и своего партнера, учиться договариваться», — говорит Ксения Знайкина. Психолог Владимир Ябров пояснил, что так называемая ведическая психология возникла в США в конце 1960-х, а не в Индии, как думают многие. В те годы США захватила волна хиппи, которые, выступали против пуританской морали и за свободу самовыражения. В 1966 году в Нью-Йорке основался кришнаизм, по своим идеям совпавший с философией хиппи. Начали появляться кришнаитские коммуны состоящие, в основном, из хиппи, которым была чужда дисциплина. Чтобы ими управлять, были созданы новые мифы о богах и богинях, об идеальном обществе, в котором царит любовь и понимание. В Россию эти идеи пришли еще при СССР, но новая волна захватила умы в начале нулевых. Больше всего прижились идеи о «женственной женственности», так как русские женщины за 50 послевоенных лет устали от большой моральной и физической нагрузки. Ябров добавил, что считает Сатью прекрасным шоуменом, но совсем не гуру отношений. Житель Кургана рассказал URA.RU, что развелся с супругой, увлеченной лекциями Сатьи. «После Сатьи у меня произошел развод. Жена стала грубой, требовательной, „я цветочек“, а „ты должен“, а она потом, когда я сначала полностью ее обеспечу на всех уровнях», — рассказал он. URA.RU писало, что в Курган приезжает психолог Сатья Дас, который ранее на одной из своих лекций ударил женщину сумкой по голове. Позже за свой поступок психолог принес перед женщиной и аудиторией публичные извинения.