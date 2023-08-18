18 августа 2023
17 августа 2023

В ЯНАО закрыли главную паромную переправу

Переправу Салехард — Лабытнанги закрыли из-за сильного ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард — Лабытнанги временно закрыта Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного ветра временно прекратила работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщает окружной департамент транспорта в соцсети.

«Паромная переправа временно остановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в telegram-канале ведомства. Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, сегодня на территории округа местами ветер усилится до 20 метров в секунду.

Ранее пресс-служба правительства ЯНАО предупреждала жителей о возможном закрытии переправы Салехард — Лабытнанги в выходные из-за штормового ветра. Ямальцев попросили заранее планировать свои поездки.

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В Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного ветра временно прекратила работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщает окружной департамент транспорта в соцсети. «Паромная переправа временно остановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в telegram-канале ведомства. Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, сегодня на территории округа местами ветер усилится до 20 метров в секунду. Ранее пресс-служба правительства ЯНАО предупреждала жителей о возможном закрытии переправы Салехард — Лабытнанги в выходные из-за штормового ветра. Ямальцев попросили заранее планировать свои поездки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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