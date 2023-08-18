В ЯНАО закрыли главную паромную переправу

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильного ветра временно прекратила работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщает окружной департамент транспорта в соцсети.
«Паромная переправа временно остановила работу в связи с усилением ветра», — сообщается в telegram-канале ведомства. Согласно данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, сегодня на территории округа местами ветер усилится до 20 метров в секунду.
Ранее пресс-служба правительства ЯНАО предупреждала жителей о возможном закрытии переправы Салехард — Лабытнанги в выходные из-за штормового ветра. Ямальцев попросили заранее планировать свои поездки.
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