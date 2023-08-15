Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы из-за шторма

В ЯНАО 18 и 19 августа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, что соответствует шторму по шкале Бофорта. Из-за этого возможны ограничения в работе пассажирских судов и временное закрытие переправы Салехард — Лабытнанги, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально».
Ямальцев просят заранее планировать свои поездки. Узнать об обстановке на переправе можно по телефону 8 (912) 420-40-46.
Ранее URA.RU рассказало, что ветер в ЯНАО усилился с конца прошлой недели. К 13 августа он был умеренным.
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