15 августа 2023

Жителей ЯНАО предупредили о закрытии главной переправы из-за шторма

В ЯНАО готовы закрыть переправу Салехард — Лабытнанги из-за шторма
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
В ЯНАО 18—19 августа ожидается шторм, возможно закрытие переправы Фото:

В ЯНАО 18 и 19 августа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, что соответствует шторму по шкале Бофорта. Из-за этого возможны ограничения в работе пассажирских судов и временное закрытие переправы Салехард — Лабытнанги, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально».

Ямальцев просят заранее планировать свои поездки. Узнать об обстановке на переправе можно по телефону 8 (912) 420-40-46.

Ранее URA.RU рассказало, что ветер в ЯНАО усилился с конца прошлой недели. К 13 августа он был умеренным.

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В ЯНАО 18 и 19 августа ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, что соответствует шторму по шкале Бофорта. Из-за этого возможны ограничения в работе пассажирских судов и временное закрытие переправы Салехард — Лабытнанги, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Синоптики прогнозируют на Ямале 18 и 19 августа усиление ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Возможны ограничения в работе судов на межмуниципальных маршрутах и паромной переправы», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Ямальцев просят заранее планировать свои поездки. Узнать об обстановке на переправе можно по телефону 8 (912) 420-40-46. Ранее URA.RU рассказало, что ветер в ЯНАО усилился с конца прошлой недели. К 13 августа он был умеренным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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