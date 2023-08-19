19 августа 2023
18 августа 2023

Курганский рецидивист проведет в колонии два года за кражу запчастей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Стоимость похищенный запчастей из припаркованных авто превысила 50 тысяч рублей Фото:

Ранее судимого жителя Курганской области посадили в колонию на два года за кражу запчастей от автомобилей. Эта информация опубликована на сайте Шадринского районного суда.

«Установлено, что злоумышленник, действуя с корыстной целью, из двух припаркованных автомобилей, принадлежащих потерпевшему, тайно похитил автозапчасти на сумму более пятидесяти тысяч рублей. Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано в документе.

Смягчающими обстоятельствами послужили явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние. А отягчающим — рецидив. Осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но решение суда не изменилось.

Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, которого приговорили к двум годам колонии за кражу велосипеда. Мужчину уже судили за аналогичные преступления.

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Ранее судимого жителя Курганской области посадили в колонию на два года за кражу запчастей от автомобилей. Эта информация опубликована на сайте Шадринского районного суда. «Установлено, что злоумышленник, действуя с корыстной целью, из двух припаркованных автомобилей, принадлежащих потерпевшему, тайно похитил автозапчасти на сумму более пятидесяти тысяч рублей. Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано в документе. Смягчающими обстоятельствами послужили явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние. А отягчающим — рецидив. Осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но решение суда не изменилось. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, которого приговорили к двум годам колонии за кражу велосипеда. Мужчину уже судили за аналогичные преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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