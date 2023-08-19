Курганский рецидивист проведет в колонии два года за кражу запчастей

20 августа 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Стоимость похищенный запчастей из припаркованных авто превысила 50 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ранее судимого жителя Курганской области посадили в колонию на два года за кражу запчастей от автомобилей. Эта информация опубликована на сайте Шадринского районного суда. «Установлено, что злоумышленник, действуя с корыстной целью, из двух припаркованных автомобилей, принадлежащих потерпевшему, тайно похитил автозапчасти на сумму более пятидесяти тысяч рублей. Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано в документе. Смягчающими обстоятельствами послужили явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние. А отягчающим — рецидив. Осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но решение суда не изменилось. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, которого приговорили к двум годам колонии за кражу велосипеда. Мужчину уже судили за аналогичные преступления.

Ранее судимого жителя Курганской области посадили в колонию на два года за кражу запчастей от автомобилей. Эта информация опубликована на сайте Шадринского районного суда. «Установлено, что злоумышленник, действуя с корыстной целью, из двух припаркованных автомобилей, принадлежащих потерпевшему, тайно похитил автозапчасти на сумму более пятидесяти тысяч рублей. Суд приговорил гражданина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написано в документе. Смягчающими обстоятельствами послужили явка с повинной, активное сотрудничество со следствием, признание вины и раскаяние. А отягчающим — рецидив. Осужденный подавал апелляционную жалобу на приговор, но решение суда не изменилось. Ранее URA.RU писало о жителе Кургана, которого приговорили к двум годам колонии за кражу велосипеда. Мужчину уже судили за аналогичные преступления.