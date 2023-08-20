Глава СКР Бастрыкин ждет итогов проверки в курганской школе, где три года идет ремонт

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ремонта в курганской школе

21 августа 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Глава СКР ждет доклада после жалоб о ремонте в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению доложить об итогах проверки в школе города Макушино. Информация появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — сообщают в следственном комитете. Проверка, которая организована региональным СУ СК, поставлена на контроль в центральном аппарате. Следственные органы начали проверку после публикаций в социальных сетях. Жители города пожаловались, что ремонт школы, который делался на протяжении трех лет, сделан некачественно. Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки». Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города пожаловались на ремонт в школе. Реконструкция здания длилась три года и должна закончиться 31 августа, но качество ремонта возмутило горожан.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению доложить об итогах проверки в школе города Макушино. Информация появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — сообщают в следственном комитете. Проверка, которая организована региональным СУ СК, поставлена на контроль в центральном аппарате. Следственные органы начали проверку после публикаций в социальных сетях. Жители города пожаловались, что ремонт школы, который делался на протяжении трех лет, сделан некачественно. Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки». Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города пожаловались на ремонт в школе. Реконструкция здания длилась три года и должна закончиться 31 августа, но качество ремонта возмутило горожан.