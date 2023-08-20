Глава СКР Бастрыкин ждет итогов проверки в курганской школе, где три года идет ремонт

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению доложить об итогах проверки в школе города Макушино. Информация появилась в telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — сообщают в следственном комитете. Проверка, которая организована региональным СУ СК, поставлена на контроль в центральном аппарате.
Следственные органы начали проверку после публикаций в социальных сетях. Жители города пожаловались, что ремонт школы, который делался на протяжении трех лет, сделан некачественно. Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки».
Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города пожаловались на ремонт в школе. Реконструкция здания длилась три года и должна закончиться 31 августа, но качество ремонта возмутило горожан.
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