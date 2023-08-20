20 августа 2023
19 августа 2023

Глава СКР Бастрыкин ждет итогов проверки в курганской школе, где три года идет ремонт

Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить о проверке ремонта в курганской школе
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, тачка, стройка, ремонтные работы
Глава СКР ждет доклада после жалоб о ремонте в школе Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению доложить об итогах проверки в школе города Макушино. Информация появилась в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — сообщают в следственном комитете. Проверка, которая организована региональным СУ СК, поставлена на контроль в центральном аппарате.

Следственные органы начали проверку после публикаций в социальных сетях. Жители города пожаловались, что ремонт школы, который делался на протяжении трех лет, сделан некачественно. Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки».

Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города пожаловались на ремонт в школе. Реконструкция здания длилась три года и должна закончиться 31 августа, но качество ремонта возмутило горожан.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил курганскому следственному управлению доложить об итогах проверки в школе города Макушино. Информация появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем ремонте школы в Курганской области», — сообщают в следственном комитете. Проверка, которая организована региональным СУ СК, поставлена на контроль в центральном аппарате. Следственные органы начали проверку после публикаций в социальных сетях. Жители города пожаловались, что ремонт школы, который делался на протяжении трех лет, сделан некачественно. Бастрыкин «поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Валерьевичу Францишко представить доклад о промежуточных и окончательных результатах процессуальной проверки». Ранее URA.RU сообщало, что жители курганского города пожаловались на ремонт в школе. Реконструкция здания длилась три года и должна закончиться 31 августа, но качество ремонта возмутило горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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