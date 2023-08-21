В Тюмени водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого повредил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях
«Бензовоз протаранил несколько автомобилей, которые стояли на обочине дороги. Судя по видео, там стояло больше 10 машин, некоторые из них пострадали значительно. Сколько точно — неизвестно, повреждения видны не на всех», — сообщает группа «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
В пресс-службу УГИБДД по Тюменской области пообещали предоставить всю информацию позже. Там заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства аварии.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени сегодня произошла еще одна авария. Водитель Mercedes протаранил шесть автомобилей и врезался в столб.
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