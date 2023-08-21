В Тюмени водитель фуры устроил массовое ДТП. Видео

21 августа 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция уже в курсе об инциденте Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого повредил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях «Бензовоз протаранил несколько автомобилей, которые стояли на обочине дороги. Судя по видео, там стояло больше 10 машин, некоторые из них пострадали значительно. Сколько точно — неизвестно, повреждения видны не на всех», — сообщает группа «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу УГИБДД по Тюменской области пообещали предоставить всю информацию позже. Там заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени сегодня произошла еще одна авария. Водитель Mercedes протаранил шесть автомобилей и врезался в столб.

В Тюмени водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого повредил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях «Бензовоз протаранил несколько автомобилей, которые стояли на обочине дороги. Судя по видео, там стояло больше 10 машин, некоторые из них пострадали значительно. Сколько точно — неизвестно, повреждения видны не на всех», — сообщает группа «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу УГИБДД по Тюменской области пообещали предоставить всю информацию позже. Там заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени сегодня произошла еще одна авария. Водитель Mercedes протаранил шесть автомобилей и врезался в столб.