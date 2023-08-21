В Тюмени водитель фуры устроил массовое ДТП. Видео

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Возложение цветов у сквера Машарова. Тюмень , патруль дпс, гибдд, дпс
Госавтоинспекция уже в курсе об инциденте Фото:

В Тюмени водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого повредил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях

«Бензовоз протаранил несколько автомобилей, которые стояли на обочине дороги. Судя по видео, там стояло больше 10 машин, некоторые из них пострадали значительно. Сколько точно — неизвестно, повреждения видны не на всех», — сообщает группа «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службу УГИБДД по Тюменской области пообещали предоставить всю информацию позже. Там заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства аварии.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени сегодня произошла еще одна авария. Водитель Mercedes протаранил шесть автомобилей и врезался в столб.

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В Тюмени водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого повредил ряд припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях «Бензовоз протаранил несколько автомобилей, которые стояли на обочине дороги. Судя по видео, там стояло больше 10 машин, некоторые из них пострадали значительно. Сколько точно — неизвестно, повреждения видны не на всех», — сообщает группа «Паблик Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службу УГИБДД по Тюменской области пообещали предоставить всю информацию позже. Там заявили, что на данный момент выясняют обстоятельства аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Тюмени сегодня произошла еще одна авария. Водитель Mercedes протаранил шесть автомобилей и врезался в столб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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