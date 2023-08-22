Где купить дешевые букеты к 1 сентября

Разница между самыми бюджетными и дорогими букетами в Тюмени почти 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная линейка 1 сентября в Лицее 12. Екатеринбург , школьная линейка, день знаний, 1 сентября, лицей 12
Некоторые салоны планируют поднять цены к 1 сентября Фото:

Разница стоимости букетов к 1 сентября в тюменских магазинах составляет больше 60%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить цветы к Дню знаний.

Самая низкая стоимость готовой цветочной композиции в сети салонов «Цветкоff». Там цена на букеты начинается от 600 рублей и доходит до 1500 рублей.

Дороже обойдется композиция в корзинке из хризантем и гортензий в магазине Fan fan tulpan. Цена на них начинается от 1400-1600 рублей. Максимальная цена доходит до 2 300 рублей.

Самые дорогие букеты к 1 сентября из нашей подборки в цветочном салоне «Ананас». Там композиции из экзотических цветов начинаются от 2000 — 2500 тысяч рублей.

В салоне «Цветоград» корреспонденту URA.RU не смогли назвать точные цены на букеты. По словам флориста, свежая поставка цветов ожидается 26—27 августа. Тогда же специалисты начнут формировать букеты и устанавливать цены. Как правило, по словам флористов, цены к самому празднику будут выше.

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Разница стоимости букетов к 1 сентября в тюменских магазинах составляет больше 60%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить цветы к Дню знаний. Самая низкая стоимость готовой цветочной композиции в сети салонов «Цветкоff». Там цена на букеты начинается от 600 рублей и доходит до 1500 рублей. Дороже обойдется композиция в корзинке из хризантем и гортензий в магазине Fan fan tulpan. Цена на них начинается от 1400-1600 рублей. Максимальная цена доходит до 2 300 рублей. Самые дорогие букеты к 1 сентября из нашей подборки в цветочном салоне «Ананас». Там композиции из экзотических цветов начинаются от 2000 — 2500 тысяч рублей. В салоне «Цветоград» корреспонденту URA.RU не смогли назвать точные цены на букеты. По словам флориста, свежая поставка цветов ожидается 26—27 августа. Тогда же специалисты начнут формировать букеты и устанавливать цены. Как правило, по словам флористов, цены к самому празднику будут выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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