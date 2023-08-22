Где купить дешевые букеты к 1 сентября

Разница между самыми бюджетными и дорогими букетами в Тюмени почти 60%

Некоторые салоны планируют поднять цены к 1 сентября Фото: Размик Закарян © URA.RU

Разница стоимости букетов к 1 сентября в тюменских магазинах составляет больше 60%. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить цветы к Дню знаний.

Самая низкая стоимость готовой цветочной композиции в сети салонов «Цветкоff». Там цена на букеты начинается от 600 рублей и доходит до 1500 рублей.

Дороже обойдется композиция в корзинке из хризантем и гортензий в магазине Fan fan tulpan. Цена на них начинается от 1400-1600 рублей. Максимальная цена доходит до 2 300 рублей.

Самые дорогие букеты к 1 сентября из нашей подборки в цветочном салоне «Ананас». Там композиции из экзотических цветов начинаются от 2000 — 2500 тысяч рублей.

В салоне «Цветоград» корреспонденту URA.RU не смогли назвать точные цены на букеты. По словам флориста, свежая поставка цветов ожидается 26—27 августа. Тогда же специалисты начнут формировать букеты и устанавливать цены. Как правило, по словам флористов, цены к самому празднику будут выше.