Тюменцы массово ищут себе подработку

Около половины трудоустроенных жителей Тюмени планируют искать себе подработку в ближайшие три месяца. Об этом по результатам опросов сообщают аналитики hh.ru.
«47% опрошенных жителей Тюменской области признались, что рассматривают для себя поиск подработки в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют работники науки, образования, искусства, массмедиа и юристы», — говорится в сообщении.
Около 12% опрошенных тюменцев сообщили, что у них уже есть подработка. Не заинтересованы в поисках дополнительного дохода менеджеры, управленцы и работники служб безопасности. Так же hh.ru сообщает, что в Тюменской области в настоящий момент открыто больше 2000 вакансий в формате неполной занятости.
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