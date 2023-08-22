Тюменцы массово ищут себе подработку

hh.ru: 47% трудоустроенных жителей Тюменской области готовы искать себе подработку

23 августа 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Чаще всего подработку ищут работники науки, искусства и массмедиа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около половины трудоустроенных жителей Тюмени планируют искать себе подработку в ближайшие три месяца. Об этом по результатам опросов сообщают аналитики hh.ru. «47% опрошенных жителей Тюменской области признались, что рассматривают для себя поиск подработки в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют работники науки, образования, искусства, массмедиа и юристы», — говорится в сообщении. Около 12% опрошенных тюменцев сообщили, что у них уже есть подработка. Не заинтересованы в поисках дополнительного дохода менеджеры, управленцы и работники служб безопасности. Так же hh.ru сообщает, что в Тюменской области в настоящий момент открыто больше 2000 вакансий в формате неполной занятости.

Около половины трудоустроенных жителей Тюмени планируют искать себе подработку в ближайшие три месяца. Об этом по результатам опросов сообщают аналитики hh.ru. «47% опрошенных жителей Тюменской области признались, что рассматривают для себя поиск подработки в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют работники науки, образования, искусства, массмедиа и юристы», — говорится в сообщении. Около 12% опрошенных тюменцев сообщили, что у них уже есть подработка. Не заинтересованы в поисках дополнительного дохода менеджеры, управленцы и работники служб безопасности. Так же hh.ru сообщает, что в Тюменской области в настоящий момент открыто больше 2000 вакансий в формате неполной занятости.