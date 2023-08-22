22 августа 2023

Тюменцы массово ищут себе подработку

hh.ru: 47% трудоустроенных жителей Тюменской области готовы искать себе подработку
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего подработку ищут работники науки, искусства и массмедиа Фото:

Около половины трудоустроенных жителей Тюмени планируют искать себе подработку в ближайшие три месяца. Об этом по результатам опросов сообщают аналитики hh.ru.

«47% опрошенных жителей Тюменской области признались, что рассматривают для себя поиск подработки в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют работники науки, образования, искусства, массмедиа и юристы», — говорится в сообщении.

Около 12% опрошенных тюменцев сообщили, что у них уже есть подработка. Не заинтересованы в поисках дополнительного дохода менеджеры, управленцы и работники служб безопасности. Так же hh.ru сообщает, что в Тюменской области в настоящий момент открыто больше 2000 вакансий в формате неполной занятости.

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Около половины трудоустроенных жителей Тюмени планируют искать себе подработку в ближайшие три месяца. Об этом по результатам опросов сообщают аналитики hh.ru. «47% опрошенных жителей Тюменской области признались, что рассматривают для себя поиск подработки в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего найти источник дополнительного дохода планируют работники науки, образования, искусства, массмедиа и юристы», — говорится в сообщении. Около 12% опрошенных тюменцев сообщили, что у них уже есть подработка. Не заинтересованы в поисках дополнительного дохода менеджеры, управленцы и работники служб безопасности. Так же hh.ru сообщает, что в Тюменской области в настоящий момент открыто больше 2000 вакансий в формате неполной занятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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