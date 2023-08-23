23 августа 2023

Тюменские производители печенья «Плазма» не стали менять название. Фото

Тюменское печенье по-прежнему называется «Плазмой»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Владимира Якушева в Ялуторовск. Тюменская область, кондитерская фабрика, печенье
Ранее производители заявляли о смене названия Фото:

Тюменский комбинат «БКК и К», производитель легендарного печенья «Плазма», после заявления о ребрендинге не изменил название своего продукта. Об этом сообщили читатели агентства. На самом печенье до сих пор сохраняется прежнее название.

«В „Ашане“ покупали печенье. На ценнике указано название „Тюменочка“, а на самом изделии — „Плазма“. Печенье на развес», — сообщил читатель URA.RU.

Оперативный комментарий в компании «БКК и К» по телефону получить не удалось. На адрес комбината направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и сменил название печенья «Плазма». Новая продукция должна выпускаться под наименованием «Тюменочка».

В «Ашане» продают печенье с новым ценником, но со старым названием
В «Ашане» продают печенье с новым ценником, но со старым названием

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский комбинат «БКК и К», производитель легендарного печенья «Плазма», после заявления о ребрендинге не изменил название своего продукта. Об этом сообщили читатели агентства. На самом печенье до сих пор сохраняется прежнее название. «В „Ашане“ покупали печенье. На ценнике указано название „Тюменочка“, а на самом изделии — „Плазма“. Печенье на развес», — сообщил читатель URA.RU. Оперативный комментарий в компании «БКК и К» по телефону получить не удалось. На адрес комбината направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и сменил название печенья «Плазма». Новая продукция должна выпускаться под наименованием «Тюменочка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...