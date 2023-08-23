Тюменский комбинат «БКК и К», производитель легендарного печенья «Плазма», после заявления о ребрендинге не изменил название своего продукта. Об этом сообщили читатели агентства. На самом печенье до сих пор сохраняется прежнее название.
«В „Ашане“ покупали печенье. На ценнике указано название „Тюменочка“, а на самом изделии — „Плазма“. Печенье на развес», — сообщил читатель URA.RU.
Оперативный комментарий в компании «БКК и К» по телефону получить не удалось. На адрес комбината направлен письменный запрос.
Ранее агентство писало о том, что тюменский комбинат «БКК и К» провел ребрендинг и сменил название печенья «Плазма». Новая продукция должна выпускаться под наименованием «Тюменочка».
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