На Дне города в Шадринске выступит группа, которую путают с «Дискотекой Аварией»

В Шадринске на Дне города выступит группа «ВсегДА»

Перед жителями Шадринска выступит группа «ВсегДА» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед курганцами на Дне города в Шадринске выступит группа «ВсегДА». Слушатели часто путают песню данного музыкального коллектива с «Дискотекой Аварией». Информация об этом сообщается в telegram-канале «Шадринск».

«Программа празднования Дня города. 26 августа на стадионе „Торпедо“ в 20:00 ожидается выступление группы „ВсегДА“ из города Москва», — данная информация указана в посте с афишей.

Как сообщается на официальном сайте группы, на концертах группы «Дискотека Авария» поклонники просят исполнить композицию «Колючки». Со слов представителей группы «ВсегДА», пожелания становятся настолько частыми, что администрация коллектива вынуждена сделать заявление, что данная песня никогда не была в репертуаре «Дискотеки Аварии» и никакого отношения к группе не имеет. Отмечается, что авторами и исполнителями хита «Колючки» является группа «ВсегДА».

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске на День города выступит легендарная группа «Инфинити» из нулевых. Музыкальный коллектив известен такими хитами, как «Где ты?» и «Слезы — вода».