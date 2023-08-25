Банк курганского депутата Кафеева через суд забирает недвижимость у бизнесмена

Банк депутата Кафеева взыскивает через суд недвижимость с курганского бизнесмена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, требует через суд вернуть долг с бизнесмена Сергея Чирухина. В счет долга банк взыскивает заложенную по кредитному договору недвижимость. Информация об этом опубликована в материалах на сайте областного арбитражного суда.

«Истец ООО „Кетовский коммерческий банк“ взыскивает с ООО „Заурал-Авто“ индивидуального предпринимателя Сергея Чирухина долг в сумме 10 миллионов 61 тысяча рублей. Заемщик ранее взял кредит в банке под залог четырехэтажного здания», — указано в судебном документе.

В судебных материалах речь идет о четырехэтажном здании диспетчерского пункта на улице Дзержинского, 62, а также земли под ним. При продаже залогового имущества с торгов, начальная цена здания составит — 5 миллионов 600 тысяч рублей, земли под ним — 924 тысячи рублей.

Заседание назначено на 30 сентября в Курганском областном арбитражном суде. Дело будет рассматривать судья Сергей Губанов.

Ранее банк зампредседателя курганской облдумы Евгения Кафеева стал объектом нападок. По словам близких к региональным властям инсайдеров URA.RU, они были связаны с правительством области.