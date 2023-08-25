25 августа 2023

Банк курганского депутата Кафеева через суд забирает недвижимость у бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания Курган, арбитражный суд курган
Банк депутата Кафеева взыскивает через суд недвижимость с курганского бизнесмена Фото:

Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, требует через суд вернуть долг с бизнесмена Сергея Чирухина. В счет долга банк взыскивает заложенную по кредитному договору недвижимость. Информация об этом опубликована в материалах на сайте областного арбитражного суда.

«Истец ООО „Кетовский коммерческий банк“ взыскивает с ООО „Заурал-Авто“ индивидуального предпринимателя Сергея Чирухина долг в сумме 10 миллионов 61 тысяча рублей. Заемщик ранее взял кредит в банке под залог четырехэтажного здания», — указано в судебном документе.

В судебных материалах речь идет о четырехэтажном здании диспетчерского пункта на улице Дзержинского, 62, а также земли под ним. При продаже залогового имущества с торгов, начальная цена здания составит — 5 миллионов 600 тысяч рублей, земли под ним — 924 тысячи рублей.

Заседание назначено на 30 сентября в Курганском областном арбитражном суде. Дело будет рассматривать судья Сергей Губанов.

Ранее банк зампредседателя курганской облдумы Евгения Кафеева стал объектом нападок. По словам близких к региональным властям инсайдеров URA.RU, они были связаны с правительством области.

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Кетовский коммерческий банк, принадлежащий депутату Курганской областной думы Евгению Кафееву, требует через суд вернуть долг с бизнесмена Сергея Чирухина. В счет долга банк взыскивает заложенную по кредитному договору недвижимость. Информация об этом опубликована в материалах на сайте областного арбитражного суда. «Истец ООО „Кетовский коммерческий банк“ взыскивает с ООО „Заурал-Авто“ индивидуального предпринимателя Сергея Чирухина долг в сумме 10 миллионов 61 тысяча рублей. Заемщик ранее взял кредит в банке под залог четырехэтажного здания», — указано в судебном документе. В судебных материалах речь идет о четырехэтажном здании диспетчерского пункта на улице Дзержинского, 62, а также земли под ним. При продаже залогового имущества с торгов, начальная цена здания составит — 5 миллионов 600 тысяч рублей, земли под ним — 924 тысячи рублей. Заседание назначено на 30 сентября в Курганском областном арбитражном суде. Дело будет рассматривать судья Сергей Губанов. Ранее банк зампредседателя курганской облдумы Евгения Кафеева стал объектом нападок. По словам близких к региональным властям инсайдеров URA.RU, они были связаны с правительством области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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