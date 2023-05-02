Банк зама спикера курганской облдумы стал объектом нападок

Евгений Кафеев прокомментировал информацию о проверках в Кетовском банке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк зампредседателя курганской облдумы Евгения Кафеева стал объектом нападок. Они, по словам инсайдеров URA.RU, близких к региональным властям, связаны с правительством области. Кафеев подчеркнул, что распространяемая информация недостоверна.

В telegram-каналах появилась информация, что через банк «Кетовский» областные власти якобы проводят федеральные деньги, а самому банку грозит отзыв лицензии. В разговоре с URA.RU Кафеев заявил, что информация недостоверна.

«Все федеральные средства проходят через казначейство или уполномоченные банки со спецсчетами. Плановую проверку организации Банк России проводил с января по март этого года. Замечаний не было», — уточнил он. Собеседники агентства предположили, что подобные нападки могут быть направлены на губернатора региона Вадима Шумкова и его команду.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.