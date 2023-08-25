В ЯНАО общественный транспорт переходит на зимнее расписание

В Ноябрьске (ЯНАО) городской транспорт с 1 сентября переходят на зимнее расписание. Мэрия города в соцсети сообщает жителям, что автобусы с номерами маршрутов № 1, 2, 2А, 8, 17 в рабочие дни будут курсировать чаще.
«Пассажирские перевозки переходят на зимнее расписание. С 1 сентября городские автобусы по маршрутам №№ 1, 2, 2А, 8, 17 в рабочие дни будут ездить чаще», — сообщается в telegram-канале городских властей.
Также уточняется, что с 28 августа меняется схема движения третьего автобусного маршрута. Он будет следовать от остановочного пункта «Микрорайон «Светлый» по улицам Лиственной, Киевской, Шевченко и также в обратном направлении. На участке обустроены два новых остановочных пункта.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки перекроют часть Ленинградского проспекта для празднования Дня города. Движение транспорта будет ограничено 2 сентября с 9.00 до 23.00. Также городские автобусы, следующие по маршрутам № 3, 6 и 7 будут двигаться по улицам Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежной.
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