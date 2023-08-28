Автошколы превратили окраины Тюмени в полигон для обучения вождению

Курсанты автошкол обучаются вождению в частном секторе заречных микрорайонов Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автошколы начали массово проводить занятия по вождению в частном секторе заречных микрорайонов Тюмени. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, инструкторы не реагируют на замечания местных жителей и говорят, что могут проводить занятия там, где захотят.

«Наша многоэтажка стоит на ул. Велижанской. Рядом — частный сектор с небольшими, узкими дорогами. По нему я и многие мои соседи ездим на работу. Но в последнее время его буквально оккупировали инструкторы, которые обучают вождению кандидатов в водители. Они ездят очень медленно, разворачиваются посреди дороги, и, в целом, ведут себя неадекватно. Из-за этого я несколько раз уже опаздывал на работу», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Его слова косвенно подтверждает другой тюменец. «Часто езжу на работу через территорию частного сектора заречных микрорайонов. Машин со знаком „У“ стало очень много. Пару раз пытался делать замечания инструкторам по вождению. Но ответы были одни и те же: „Где хотим, там и ездим. Законом не запрещено“», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области агентству рассказали о том, что инструкторы автошкол имеют право обучать курсантов в тюменских микрорайонах. «Обучение можно проводить при соблюдении определенных условий. Так, категорически запрещено проводить практические занятия с учениками автошкол в зоне действия знака „Жилая зона“. А сам маршрут, на котором проводится обучение, обязательно должен быть согласован», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.