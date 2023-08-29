Жительница Кургана требует у Минфина миллионы рублей компенсации за уголовное преследование

Жительница Кургана требует компенсацию за незаконное уголовное преследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана требует почти два миллиона рублей компенсации за моральный вред и ущерб здоровью, полученные в ходе незаконного уголовного преследования. Информация об этом содержится в материалах, опубликованных на сайте Курганского областного суда.

«Женщина обвинялась в неуплате таможенных платежей. Уголовное дело тянулось более трех лет. Суд признал жительницу Кургана невиновной. За ущерб здоровью и моральный вред она потребовала с Минфина РФ 1 миллион 944 тысячи рублей», — указано в судебных материалах.

В материалах суда говорится о том, что женщина испытала на себе унижение достоинства и давление со стороны органов полиции. За время следствия она была вынуждена обращаться за медицинской помощью, посещать врача-психиатра, психотерапевта, кардиолога, невролога, дерматолога, окулиста, гастроэнтеролога, эндокринолога. Из-за уголовного дела жительница Кургана уволилась с работы.

Курганский городской суд своим решением от 26 мая пытался обязать женщину пройти медицинскую экспертизу в соседнем регионе, чтобы доказать полученный ущерб здоровью. Но, горожанка подала апелляцию и выиграла дело. Теперь ей не надо доказывать ущерб здоровью и оплачивать дорогостоящую медэкспертизу. Женщина готовится к процессу, на котором потребует почти два миллиона рублей с Минфина.

Ранее жительница Кургана отсудила у Минфина РФ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Женщину обвиняли в мошенничестве с недвижимостью в составе организованной группы и отмывании денежных средств.